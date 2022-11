gamer em ações sociais - foto de divulgação

Publicado 10/11/2022 08:44 | Atualizado 10/11/2022 08:52

Jogador profissional e investidor do game CS:GO, sucesso no mundo do e-sports, Rennan Rebouças promoverá uma ação social para escolher um jovem talento e dar suporte para que se aperfeiçoe nesta modalidade. Será promovida uma espécie de "peneira", como se fala no jargão do futebol, para a seleção em uma comunidade carente de São Paulo.

"Eu penso que é sempre importante ajudar ao próximo, principalmente se for alguém que passa por necessidade, que sonha em ter um futuro mais alegre", comenta Rennan sobre a ideia da ação.

A seleção será iniciada em fevereiro do ano que vem, e todo o processo de escolha deverá durar cerca de 3 meses.

"A ideia é que este jovem da comunidade tenha tudo que for necessário para se tornar um jogador profissional de CS. Vamos investir nele para que tenha um grande futuro no esporte. Daremos todo o suporte, desde equipamentos, até auxílio psicológico", completa o gamer.

Além de jogador e investidor de CS:GO, Rennan Rebouças se destaca nas redes sociais. No Instagram, onde costuma mostrar detalhes da sua vida pessoal, acumula mais de 150 mil seguidores.