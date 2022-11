Auto estima e fonte de renda levados para comunidades carentes - foto de divulgação de projeto social

O sonho do projeto social vira realidade no ano que vem. Ruth Damaris promove um workshop sobre corte de cabelo em comunidades carentes se estendendo por um curso com projeção para ser ministrado por dois meses. Para que mais pessoas tenham acesso, a ideia é que as aulas sejam dadas nos finais de semana.

“Será uma experiência totalmente gratuita”, afirma Damaris.

Uma das profissionais mais conceituadas neste segmento, dona do salão VISS Cabeleireiros Visagistas, localizado em Moema, bairro nobre de São Paulo, pretende compartilhar parte de seus conhecimentos com profissionais que atuam em comunidades.

“A minha intenção é reunir cabeleireiros que já atuam nessas áreas da cidade e transmitir a todos algumas técnicas que utilizo no meu dia a dia, focadas em visagismo”, explica.

Para Damaris, o curso deve ajudar a incrementar os salões de beleza locais e capacitar os cabeleireiros participantes, o que, consequentemente, gera renda para as famílias de regiões menos favorecidas.

“O profissional do setor de beleza, muitas vezes, é autônomo, vive do seu serviço. Por isso, é importante se capacitar e adquirir novas habilidades. Espero contribuir para o aperfeiçoamento dos colegas de profissão”, conclui Damaris.