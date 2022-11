Brasil é um dos campeões em venda de suprimentos. - foto de divulgação rede Bio Mundo

Publicado 21/11/2022 12:25 | Atualizado 21/11/2022 12:26

A busca por alimentação mais saudável e ao mesmo tempo da prática de exercícios, assim como adesões vegetarianas e veganas provocam mudanças no perfil de consumo. O Brasil é o quarto no mundo em vendas de alimentos e bebidas saudáveis, segundo dados da Euromonitor Internacional. Está ao lado da China e se aproxima dos maiores mundiais: América do Norte, Europa Ocidental e algumas nações da Ásia e do Pacífico.

O Brasil movimentou cerca de R$ 6,5 bilhões em 2021 em orgânicos, um avanço de 12% em relação ao ano anterior, de acordo com a Associação de Promoção dos Orgânicos (Organis). A estimativa é que fechem esse ano com um avanço entre 10% e 15%.

Mercados e feiras diferenciados

Os supermercados comuns, embora tentem avançar o seu mix de produtos em direção a esse segmento, ainda não atendem, totalmente a uma parcela da população que está mudando seus hábitos em busca da qualidade de vida e da longevidade. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad), o consumo de suplementos aumentou 10% em cinco

Ainda segundo a sondagem, em 2020, 59% dos lares brasileiros possuíam pelo menos uma pessoa consumindo esse tipo de produto, sendo que 85% em busca de benefícios diretos para a saúde, enquanto 69% como complemento à prática de atividades físicas. Além disso, 72% aumentaram os cuidados com a alimentação em geral.



De acordo com o IBGE, mais de 19% da população brasileira entre adolescentes, adultos e idosos consomem pelo menos um suplemento alimentar periodicamente. A ingestão progressivamente cresce com o avanço da faixa etária, o que é explicado pela busca da longevidade e pelo corpo humano não ser capaz de absorver todo tipo de vitamina naturalmente principalmente com a idade.

Uma outra curiosidade é que esse crescimento vem sendo mais observado entre as mulheres. Essa mudança na sociedade brasileira vem fazendo explodir as buscas por produtos e feiras orgânicas, além de lojas especializadas.

"No primeiro semestre de 2022 vendemos mais de R$80 milhões, o que representou um crescimento de 18,65% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Um resultado bem razoável diante de uma economia que ainda está em um estado de recuperação lenta.", comenta Edmar Mothé, CEO da rede especializada em suprimentos Bio Mundo, que conta com 150 lojas espalhadas em 17 estados do Brasil em apenas 6 anos de história.