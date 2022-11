Ação Social de Alex Salomão com curso sobre NFTs para alunos de escolas públicas - foto de divulgação

Publicado 21/11/2022

Certamente você já deve ter ouvido falar de criptomoedas e NFTs. Muitos não sabem que estamos nos referindo a uma nova vertente de negociação de imagens registradas e dinheiro virtual. Alguns até possuem noção do que pode ser, mas sem atentarem para a dimensão social e financeira que estão assumindo no mercado. Outros pensam que são investimentos altos e que exigem um conhecimento muito específico, fora de seu alcance. E ainda tem quem nem imaginam que esse ramo pode ser um ótimo mercado de trabalho.

“Nem todo mundo entendeu o potencial dos NFTs ainda. Isso vai mudar o mercado e a forma como consumimos conteúdo digital. O mundo dos jovens vai mudar bastante, precisamos prepará-los para o futuro”, explica Alex Salomão, o criador do projeto.

Para acabar com mitos, crenças e mostrar possibilidades que estão a alcance de todos uma agenda de workshops está sendo criada para ano que vem. Referência em negócios e investimentos, o empresário Alex Salomão está trabalhando para tirar do papel esse projeto voltado a jovens moradores de periferias. A intenção é juntar alguns especialistas para promover aulas sobre criptomoedas e NFTs.

Apesar de ainda estar em fase de elaboração, a iniciativa deve ter duração de três meses. As aulas serão aos fins de semana, para que possa ser acessível aos alunos de escolas públicas e os que já trabalham.

“As criptomoedas estão revolucionando o mercado financeiro.”, comenta o empresário.

Salomão acrescenta que o objetivo do projeto é preparar os jovens de escola pública para as oportunidades do futuro, com foco em tecnologia.

O curso será gratuito. Salomão espera usar o networking que construiu no mundo empresarial para elaborar o escopo das aulas.

“Estou convidando vários especialistas. Não vai ser um curso qualquer. Os jovens poderão aprender com os melhores”, assegura o empresário.