Pauta sobre o fim da política de cotas. Entrevistas e personagens na UERJ. - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 19/11/2022 14:46

Com a chegada da Semana da Consciência Negra registramos o marco dos 10 anos de implantação da política de cotas como tentativa de reparação socio-racial. As oportunidade de ingresso para os mais pobres no ensino superior aqui no Brasil são intrinsicamente associadas a cor da pele. Afinal, era visível a exclusão a olho nu visitando as salas de aula das universidades públicas: quase ou totalmente brancas. Ainda falta muito para um equilíbrio, mas já houve um avanço.

Hoje o programa de reservas de vagas evoluiu para tentativa de integração de outros segmentos, como: deficientes, transexuais, indígenas...

Efeito multiplicador entre os parentes e amigos

Nessa primeira década, os resultados da pesquisa apontam que 83% dos cotistas entrevistados influenciaram amigos e parentes a também estudarem. Para 95%, o ingresso foi motivo de orgulho para a família e 46% declararam que foram as primeiras pessoas do seu grupo a cursar o ensino superior, materializando sonhos de várias gerações de excluídos.

"Através desse estudo, descobrimos que as ações afirmativas transformam a realidade dos estudantes, não só de forma individual, como também coletiva”, comenta Gabriel Milanez, vice-presidente e estrategista da Box1824, realizadora da pesquisa.

Salários maiores



Além disso, são observados saltos de renda individual que chegavam a multiplicar em 10 vezes os ganhos obtidos depois do ingresso na universidade, o que permite que esses indivíduos, oferecerem melhores condições de vida para suas famílias.

"Essa primeira geração de cotistas da lei federal está conquistando trabalhos e rendimentos inéditos dentro de suas famílias, tornando-se referências dentro dos seus círculos próximos e motivando outras pessoas a tentarem seguir caminhos semelhantes", ponderarGabriel Milanez.



Dados do IBGE, mostram que apenas 21% dos brasileiros, entre 25 e 34 anos, possuem o Ensino Superior completo e 90% dos brasileiros têm renda inferior a R$ 3,5 mil por mês.

“A Lei de Cotas já transformou a vida de milhares de pessoas e é importante que esse processo abra caminhos para inclusão de mais jovens'', explica Leizer Pereira, CEO da Empodera - empresa que encomendou a sondagem.



O desafio da permanência

No entanto, essa fase inicial da experiência com cotas são suficientes para deixar claro que não basta o acesso. Embora algumas ações complementares tenham sido implementadas nessa década, algumas por iniciativas das próprias instituições de ensino, muitos acabam não concluindo por falta de condições financeiras para se manter estudando.

Em 10 anos, a pesquisa mapeou 10 efeitos da política de cotas e mapeou diagnósticos e recomendações para os principais gargalos detectados.



Crescimento Social

Para 75%, o ingresso no ensino superior fez aumentar seu ciclo de amizades e contatos profissionais. A formação universitária também permitiu o acesso a empregos menos precarizados e a uma estabilidade financeira muitas vezes inédita para suas famílias. Após o término da graduação, 73% dos cotistas declararam que estão trabalhando, destes, 80% são CLT.



Preconceitos e e restrições continuam após a formatura

Mas as desigualdades que afunilam a acesso ao nível superior não desaparecem após receberem o diploma. Com o fim da graduação, os cotistas enfrentam novas experiências de exclusão: desigualdade no ingresso na área de formação, manter estabilidade nos cargos e, principalmente, conseguir a ascensão profissional através de promoções.

Isso faz com que jovens profissionais altamente qualificados precisem migrar para outras áreas, a se submeterem a estagnação ou até a terem que se submeter a salários mais baixos.



A nossa coluna defende que a cota não é um artifício permanente. Deve ser provisório até que seja reparado esse desnível no acesso ao ensino superior. No entanto, infelizmente essa política deve ter vida longa, pois, pelo andar da carruagem, ainda falta muito para que a base educacional brasileira seja democrática e igualitária.