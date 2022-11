ONG criada pelo ex-jogador Raí promove ações sociais para a Copa do Mundo - foto de divulgação Gol de Letra

Publicado 16/11/2022 11:17 | Atualizado 16/11/2022 11:17

Com a Copa do Mundo, as tradicionais "peladas" ganham mais apoio. A prática do futebol amador e de base segue intensa desde os clubes e espaços mais requintados, passando por escolas, condomínios, praças e chegando aos improvisados campinhos comunitários em localidades carentes. A paixão nacional, revelou muitos craques justamente nesses espaços carentes de atenção.

Em Campinhos

Diante disso, um projeto social está doando pares de traves para 500 campinhos espalhados por todo o país. Além disso, mais de 600 produtos ou roupas esportivas terão 10% do lucro revertido para a Fundação Gol de Letra, criada em 1998, pelos tetracampeões de futebol Raí e Leonardo e que atende, todos os anos, mais de 4 mil crianças, adolescentes e jovens carentes.



“Buscamos sempre trabalhar iniciativas que tragam a relevância e o papel da marca frente a temas de alta identificação com o nosso público, conectados com a construção do nosso propósito: liderar o progresso para a sociedade. Para esta ação, trabalhamos com um mapeamento que estivesse conectado com a paixão pelo futebol e vimos que os campinhos espalhados pelo Brasil possuem pouca estrutura e são os espaços que mais despertam esse amor pelo esporte. Assim, encontramos a oportunidade de proporcionar um acesso digno nestes locais para todos que queiram jogar futebol”, destaca Thais Nicolau, diretora do Mercado Livre.

Tá na Rede

É outro projeto em ação criado este ano também para impulsionar o futebol nas bases. A outra campanha, "Tá na Rede” ganhou instalações em pontos de ônibus do Rio de Janeiro e uma ação no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo.

“O brasileiro respira o futebol em campinhos em todos os cantos do país. Celebrar a rede de pessoas que fazem o esporte acontecer por amor, formam jogadores pela alegria, merecem apoio. E Mercado Livre vai entregar em mais de 500 campos redes para registrarmos gols e momentos que merecem ser celebrados”, diz Fernanda Fontes, da agência GINGA.

Doações

Os usuários do aplicativo ainda poderão fazer doações diretamente para a Gol de Letra. A campanha, criada e produzida pela agência GINGA, contou com as presenças da jogadora Formiga - recordista em participações Olímpicas, o streamer Casimiro Miguel e do zagueiro Diego Lugano.



As Craques do Futebol

No início de 2022, o programa #ElasJogam traz a oportunidade para meninas e mulheres que quisessem praticar o esporte por meio de bolsas de financiamentos nas escolas do Flamengo espalhadas pelo Brasil.

A História dos Campinhos

O pacote de medidas também vai contar histórias de campinhos através do documentário original "O Black Pulsa nos Campinhos".