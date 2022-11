Abertura do Festival de cinema amazônico de Alter do Chão - divulgação

Publicado 17/11/2022 13:20 | Atualizado 17/11/2022 13:25

Depois de 522 anos, o Brasil finalmente parece que começa a se redimir diante de seus povos originais. Reconfiguramos a vigente referência “índio” para "indígenas", considerada a primeira errônea, pejorativa e re-afirmadora de preconceitos. Mas não basta apenas mudar a palavra. É preciso ir além nesse discurso e efetivar a reparação histórica, com a inserção, mesmo que tardia, dessas pessoas em nossa sociedade.

E esses últimos dias tem sido significativos para essa justiça social. Cinco originários foram eleitos para a Câmara dos Deputados. Entre eles, Sônia Guajajara que está atrelada a outra boa notícia: pode ser a primeira ocupante do novo ministério anunciado por Lula da Silva voltado para essa parte da população brasileira.

Abertura do FestAlter

Outra ação positiva é a 4ª edição do Festival de Cinema de Alter do Chão com um comovente ritual do fogo, que saiu da Ilha do Amor até a Praça principal às margens do Rio Tapajós. Ao ritmo do Macucauá, o povo Borari iniciou a Cerimônia da Fartura com a distribuição de frutas e muito tarubá - bebida fermentada típica da região.

“Nós somos um povo acolhedor, como diz nossa música: todos nós queremos acolher. Está acontecendo aqui esta edição do Festival de Cinema que é muito importante pra nós e pra nossa cultura. Agradeço a todos pela realização do evento e, principalmente, por nos incluírem”, destacou Neca Borari, guardiã da cultura, cacique do povo Borari, representante de 305 famílias nativas que vivem em Alter do Chão, agradeceu a realização do festival.



O 4º FestAlter chega com o objetivo de atrair mais holofotes para a Amazônia e os povos do mundo, trazendo a valorização do cinema, das artes, o reconhecimento dos direitos globais e da natureza.

“Eu fico muito feliz em poder estar junto e com todos vocês, podendo proporcionar esse encontro. Bem-vindos ao FestAlter 2022”, disse Locca Faria, diretor do evento.

Rituais indígenas

E ainda na abertura, sob o clima do Çairé, houve o hasteamento do mastro com a participação dos turistas.

“É lindo ver um povo tão simples e tão rico ao mesmo tempo. Gente que luta e preserva sua identidade e cultura. Feliz em estar aqui e em poder prestigiar esse momento”, Maria de Lourdes turista paulista que visitava a região amazônica



O FestAlter esse ano é híbrido, ou seja, presencial e on-line, sendo transmitido para o Brasil e para o mundo, através plataforma exclusiva FestAlter Play e pelas redes sociais da Prefeitura Municipal de Santarém, que esteve representada pelo Secretário Municipal de Cultura, Luís Alberto Pixica.

“Eu quero dizer muito obrigado a vocês. A vocês que estão aqui a prestigiar um festival que teve início em 2019 e já deixou um legado. Ao povo Borari, nossos agradecimentos pelo belíssimo ritual aqui apresentados. Do fundo do meu coração, muito obrigado a todos”, finalizou o Secretário.



A programação segue com exibições de curtas, longas e documentários, palestras, shows musicais, exposições, cinema na praia e plantio de mudas.

Festival de Música



Além do Festival de Cinema, o distrito amazonense do Pará realiza a 9ª edição do Tapajazz, o primeiro desse gênero do interior amazônico com três dias de música à beira do rio. O evento tem em como patrono o saudoso violonista Sebastião Tapajós, falecido no ano passado.