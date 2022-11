BNDES e Petrobrás investem em recuperação de manguezais - foto de divulgação

Publicado 17/11/2022 17:50 | Atualizado 17/11/2022 17:50

Enquanto líderes mundiais discutem, no Egito, medidas emergenciais para salvar o Clima no Planeta e Lula atrai os holofotes na COP 27, estatais lançam apoios para projetos ambientais faltando poucos dias para encerrar a gestão de Bolsonaro.

O edital conjunto do BNDES e da Petrobrás destina R$ 44 milhões para serem divididos em até nove projetos de recuperação de manguezais e restingas dentro do Programa Floresta Viva.

“A gente teve o prazer antecipar isso na COP do ano passado, em Glasgow, com o objetivo de alcançar R$ 500 milhões de captação entre BNDES e parceiros. Chegamos a esta COP, um ano depois, já tendo alcançado cerca de R$ 700 milhões”, explicou o presidente do BNDES, Gustavo Montezano.