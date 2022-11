Carteira de Trabalho em mãos: recorde de empregos temporários - Foto Agência Brasil

Publicado 21/11/2022 14:45

A Copa do Mundo inédita entre novembro e dezembro junto com a Black Friday e somados ao movimento natural de de fim de ano por conta do Natal e do Réveillon, traz uma expectativa inédita para o apagar das luzes de 2022 e gera otimismo social e econômico para 2023. Devemos registrar a maior contratação de temporários dos últimos nove anos. Ainda no Rio de Janeiro, abertura de vagas para qualificação de jovens para o mercado de trabalho aumenta a expectativa

Segundo estimativa da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, esse período deve gerar a abertura de 680 mil vagas desse tipo até dezembro, ao menos 115 mil a mais do que no ano passado.

“O aumento da demanda no comércio, sem dúvida, é um fator preponderante na decisão de contratação. As empresas de varejo, físico e online, já começam a perceber indícios de como serão as vendas entre setembro e outubro, termômetro que orienta a programação para as contratações de fim de ano”, explica Gabriela Mative, diretora de Operações da Luandre Recursos Humanos.

Segundo Guilherme Lopes, da RH Mattos, quem está à procura de uma colocação no mercado de trabalho não pode perder esse momento.

“Estamos percebendo aumento de vagas, especialmente nas redes varejistas. Temos vários projetos com grande quantidade de vagas em andamento”, informa.

Gabriela Mative complementa que muitas empresas ainda estão realizando seleções confirmando ser um momento precioso para quem está disponível para o mercado de trabalho aproveitar as oportunidades.

“É importante também avaliar que tipo de profissional será necessário e definir o perfil com antecedência para tornar o processo de atração e seleção mais ágil e efetivo”. complementa Gabriela.

Copa + Black Friday + fim de ano = a geração de empregos

O Mundial de Futebol pegou carona no quinto evento mais relevante em termos de alta das vendas do varejo, principalmente por meio do e-commerce, que é a Black Friday. A data se firmou no calendário do varejo principalmente com eletroeletrônicos e eletrodomésticos. As perspectivas são confirmadas pela Confederação Nacional do Comércio que estima que essa maratona de liquidação, no fim do mês, deve movimentar cerca de R$4 bilhões, 1,3% a mais que em 2021.

“Temos percebido a contribuição de moduladores importantes, como a contínua geração de vagas de trabalho formal e as maiores transferências de renda na reta final do ano. Esse é um feliz encontro de melhoria econômica e sazonalidades vitais para os setores produtivos, em especial para os segmentos que abarcamos como entidade, que são o comércio, os serviços e o turismo”, analisa José Roberto Tadros, presidente da CNC.

Atualize cadastros e mídias sociais acessados pelos recrutadores

A diretora de Recursos Humanos da Timbre RH, Viviane Morcelli, aconselha a seguir as redes sociais de empresas de seleção.

“A forma de concorrer às vagas e recrutar pessoas foram atualizadas. E grande parte dos avanços aconteceram pelo período pandêmico que acelerou a automatização das etapas. Agora, as candidaturas, quase em sua totalidade, são realizadas no formato eletrônico, em que os candidatos fazem seus cadastros diretamente nas páginas dos empregadores”, assinala.



Já Márcio Monson, CEO da Selecty RH, chama atenção para manter os perfis sempre atualizados, entre eles do Linkedin, principal rede de relacionamentos corporativos.

“Quanto mais claras estiverem suas experiências, mais fácil de ser convidado. É importante reservar um tempo para isso, atentando-se, principalmente, às informações solicitadas [por quem oferece a vaga], para que nada deixe de ser informado”.



Jovens de baixa renda do Rio

Para essa faixa, as perspectivas são ainda maiores. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado do Rio junto com o Instituto PROA abrem inscrições para nova turma, com seis mil vagas, de qualificação para o mercado de trabalho. A parceria já registrou 12 mil oportunidades. Ao final, os alunos estarão aptos para participarem de processos seletivos para início de carreira e o primeiro emprego.

“Queremos capacitar cada vez mais jovens e trazer competitividade ao mercado de trabalho fluminense", explica o secretário Cássio Coelho.



Para participar é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no Estado do Rio de Janeiro.



“Concluí o curso em outubro de 2021, onde logo após a formatura fui direcionado a me candidatar em diversas empresas”, explica Marcos Paulo, beneficiado pelo programa.



Inscrições pelo endereço eletrônico

