Galvão Bueno - foto de divulgação Rede Globo

Galvão Buenofoto de divulgação Rede Globo

Publicado 10/11/2022 15:24 | Atualizado 10/11/2022 15:31

Enquanto o jornalismo de celebridades e esportivo repercutem se Galvão Bueno vai ou não se aposentar após a Copa do Catar como titular da equipe da Rede Globo, o locutor estreia como garoto-propaganda da energia solar.

Discutem se será a última participação do jornalista esportivo. Ele completa sua 13° participação no evento da Fifa, que estreia em 14 de novembro. Galvão estreou em Mundiais na Copa do Mundo em 1974, que foi sediada na Alemanha.

Uma das possibilidades é de que Galvão não tenha uma aposentadoria completa, como está sendo ventilado. Existe a possibilidade dele sair da locução, mas ser mantido na Globo através de outros tipos de participação.

Energia Solar

Crescendo no Brasil, o uso desse tipo de energia limpa vem despertando o interesse de consumidores comuns e empresas e também aumentando a entrada de empresas explorando este segmento. Diante disso, a especializada em sistemas fotovoltaicos investe em uma das vozes mais conhecidas do país para ajudar a difundir o uso desse tipo de energia limpa.

"A empresa possuirá maior visibilidade no Brasil, além de possuir o nome de sua empresa vinculado aos eventos esportivos que ocorrerão no período da copa” revela Raphael Brito, fundador da Solarprime uma das pioneiras no Brasol neste segmento.

Mas o acordo não é somente para usar sua imagem. Desde o ano passado que a vinícola do apresentador, a Buenos Wine já é movida pela energia solares através da tecnologia desta empresa.



A partir de dezembro, a empresa deve instalar usinas próprias em todo o território brasileiro, devendo chegar a produzir 1,8 megawatts (MW) por ano, captada entre 6 unidades de 300 quilowatts, implantadas a cada 2 meses pelos próximos cinco anos. O plano de expansão para 2023 é de atingir a meta de 150MW de potência instalada no país, sendo que previsão é de fechar 2022 com 80 MW