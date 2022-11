Alunos participando de ação ambiental em reserva de São Gonçalo - foto prefeitura de São Gonçalo

Publicado 11/11/2022 21:03 | Atualizado 11/11/2022 21:04

Inspirado no encontro mundial do clima, a Prefeitura de São Gonçalo e a escola de samba Porto da Pedra vão proporcionar um desfile ambiental que vai muito além do tema do enredo ‘Invenção da Amazônia: Um Delírio do Imaginário de Júlio Verne’.

Será o primeiro que vai se preocupar em neutralizar sua pegada ambiental. Na verdade, não vai ser de toda a cadeia produtiva do desfile rastreada, mas já é um grande passo essa ação do mundo do samba na trincheira da responsabilidade ambiental. É referente a queima do combustível utilizado para levar os gigantescos carros alegóricos do barracão da escola gonçalense para a concentração da Marques de Sapucaí.

Embora na avenida eles tenham que ser empurrados apenas por braços humanos (pelas restrições do regulamento), eles usam sua própria motorização ou guinchos a diesel para chegarem até a entrada do desfile. Entra também nessa contabilidade, as travessias dos componentes nos ônibus fretados para os ensaios técnicos e para o dia da apresentação oficial, as baterias para os refletores e até a energia utilizada pelas máquinas de costura no barracão.

Plantio de árvores para compensar

E esse impacto será revertido em plantio que conta com alunos da rede municipal, incorporando ao processo, o viés da educação ambiental.



“Os alunos do Instituto Abraço do Tigre em parceria com o GRES Porto da Pedra e com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo através da Secretaria de Meio Ambiente farão o plantio de 136 mudas nativas de Mata Atlântica na Área de Proteção Ambiental do Engenho Pequeno”, disse o Secretário de Meio Ambiente Carlos Afonso.

Exemplo de São Gonçalo

Para atingir esse objetivo, no dia 29 deste mês, 136 espécies endêmicas da Mata Atlântica que serão plantadas na APA do Engenho Pequeno.

“Sendo o Carnaval conhecido como “o maior espetáculo da terra”, é inovadora a ideia de um desfile neutro em emissões de Co², uma vez que o evento, fazendo a sua neutralização de carbono, estará zerando seu impacto ambiental em termos de emissões desses gases que contribuem para o aquecimento do planeta. Após levantamento e estimativas chegamos a um total aproximado de mudas necessárias a serem plantadas para compensar a emissão de aproximadamente 2,12 Toneladas de CO2. Para neutralizar essas emissões em apenas um ano seria necessário o plantio de 136 mudas. Ressaltamos que as mudas plantadas continuarão sequestrando carbono da atmosfera por mais 19 anos”, destacou Glaucio Teixeira Brandão, biólogo e Subsecretário de Meio Ambiente.

Exemplo da COP 27

A iniciativa nasce durante a realização da 27ª Conferência do Clima da ONU a “COP 27”, que acontece no Egito, reunindo governos do mundo inteiro, diplomatas, cientistas, membros da sociedade civil e diversas entidades privadas, com o objetivo de debater e buscar soluções para a crise climática causada pelo homem. O evento global ocorre para encontrar um consenso entre as Nações sobre a estabilização da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e, assim, combater a ameaça humana ao sistema climático do Planeta Terra.