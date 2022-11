Cão também precisa de cuidados com o câncer - foto de divulgação da Prefeitura de Rio Verde

Publicado 10/11/2022 09:25 | Atualizado 10/11/2022 10:08

O mês de conscientização sobre o câncer de próstata não deve ser esquecido entre os tutores de animais. A doença silenciosa pode acometer pets machos, o que poucos sabem.



De acordo com pesquisas na área de Oncologia Comparada, o câncer de próstata em humanos é mais frequente e os tumores são hormônio-dependentes, mas com bom prognóstico. Já os cães e gatos representam menos de 1% dos tumores que acometem a espécie, porém são hormônio-independentes e mais agressivos. Havendo alta incidência de metástase, acometendo a parte óssea da região, a bexiga e outros órgãos.

“Infelizmente os sintomas aparecem apenas no estágio mais avançado, e ainda assim, podem passar despercebidos pelos tutores. Isso porque, um dos pontos de alerta é o animal mancar de uma pata traseira, o que facilmente é confundido com problemas ortopédicos. Além dele, outros sinais são: perda de apetite, dificuldade para urinar, ou até mesmo não urinar, presença de sangue na urina e dificuldade de defecar”, alerta Fernanda Loss, médica veterinária da plataforma TioChico.

Apesar da castração não prevenir o câncer de próstata, é considerada o método mais efetivo na prevenção à algumas doenças, entre elas: de próstata - como cisto prostático, prostatite bacteriana (infecção na próstata), abscesso prostático (acúmulo de pus na próstata devido a inflamação ou infecção) e hiperplasia prostática benigna (HPB). Esta é caracterizada pelo aumento da próstata na idade mais avançada. O recomendado é que o animal seja castrado por volta de 1 ano de idade -cães pequenos e gatos, e a partir de 18 meses de idade - para cachorros grandes.