Bruno de Luca se junta a expedição de caça a aurora borealreprodução de mídias sociais

Publicado 26/10/2022 15:45

O ator e apresentador se juntou ao brasileiro Marco Brotto, conhecido como “O caçador da Aurora Boreau” e ao cineasta Lawrance Wahba em uma expedição promovida pela Columbia.

Bruno de Luca ficou maravilhado ao assistir pela primeira vez esse fenômeno da natureza.

"É tudo muito novo para mim. Fui caçar a Aurora Boreal"

A equipe registrou a dança das luzes entre os dias nove e 19 de outubro na Islândia.

“Foi uma experiência linda. Vimos muitas noites com as luzes. Ter o Bruno nesta viagem foi muito divertido e gratificante”, conta Brotto.

O que é aurora boreal?



Trata-se do fenômeno luminoso visível durante algumas noites em áreas localizadas nas regiões de alta latitude no Círculo Polar Ártico, no Hemisfério Norte. Acontece em decorrência do impacto de partículas de vento solar com a atmosfera, canalizado pelo campo magnético terrestre.

As principais cores são o verde – formado pela emissão de átomos de oxigênio em altas camadas atmosféricas e o vermelho – pelo nitrogênio em junção com o oxigênio nas camadas mais baixas.

Além da Islândia, a aurora boreal também pode ser observada da Noruega, Suécia, Dinamarca, Alasca, Finlândia, Escócia, Rússia, Groenlândia e Canadá.