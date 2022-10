Tatuador e artista plástico Lincoln Lima em ação social - divulgação

Publicado 21/10/2022 11:16

Pessoas que enfrentam tratamento contra o câncer ou possuem alguma cicatriz irreversível pelo corpo, muitas vezes, gostariam de ressignificar as marcas deixadas pela doença ou por algum acidente. O lado bom é que isso é possível. E melhor ainda é o fato de que há pessoas dispostas a ajudar.

O tatuador e artista plástico Lincoln Lima sabe bem como a arte pode transformar um processo doloroso em algo belo. Por isso, o profissional resolveu doar tatuagens com a finalidade de cobrir cicatrizes irreversíveis.

Uma vez por mês, Lincoln reserva o seu espaço em São Paulo, que serve de ateliê e estúdio, para atender pessoas que não poderiam pagar por uma tatuagem tradicional, sempre com o objetivo encobrir vestígios dolorosos por meio de desenhos permanentes.



“O poder transformador da arte é inigualável. Então, faço as tatuagens gratuitamente para ajudar quem busca ressignificar um episódio traumático pelo qual tenha passado”, comenta Lima.

Também conhecido por tatuar famosos, como a atriz Letícia Colin e o jornalista Phelipe Siani, Lima revela que decidiu fazer as tatuagens gratuitas ao assistir a uma reportagem sobre as consequências do câncer de mama.

Reconstituição da Autoestima

Diante disso, resolveu aprender como “reconstruir”, por intermédio de tatuagens, aréolas mamárias.

“Percebi que a tatuagem poderia ajudar diversas mulheres a recuperar a autoestima”, destaca o tatuador. “Resolvi ir além e estudar como os desenhos permanentes poderiam ser usados para cobrir cicatrizes. Após isso, comecei os atendimentos”, explica.

Geralmente, o dia da doação de tatuagem é o último domingo de cada mês. A reserva de horário é feita pelas redes sociais.

“Quem faz a tattoo costuma contar para outra pessoa que também se interessaria. Fico muito contente em ajudar utilizando o meu ofício”, declara Lima.