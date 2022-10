Festivais de Cinema Ambientais e Inclusivos - Foto de divulgação Cine Bardô

Festivais de Cinema Ambientais e InclusivosFoto de divulgação Cine Bardô

Publicado 17/10/2022 20:11

'VERde Búzios' - o I Festival de Filmes Ambientais tem programação totalmente gratuita. O cartão de visitas vai ser o charmoso Cine Bardô. Trata-se de parte da programação da 2ª Semana Lixo Zero 2022, evento que acontece anualmente. O Coletivo Búzios é a representação regional da internacional Zero Waste International Alliance (ZWIA).



Por sua vez, chegou nesta segunda feira ao Pará amazonense, a equipe organizadora da IV edição do Festival de Cinema de Alter do Chão, que acontece de 16 a 20 de novembro de forma híbrida: evento presencial e transmissões online. Mais de 2.000 filmes de 100 países concorrendo. Este colunista está no júri para seleção das obras. Em breve, conto mais

Ainda no mesmo ramo, o Festival Acessível Kids oferece cinema para crianças cegas e surdas. O projeto tem a chancela da Unesco e foi selecionado pelo Criança Esperança. O longa “Divertida Mente”, foi exibido com três tecnologias de acessibilidade: a audiodescrição, LIBRAS e Legenda Descritiva. Em oito anos, o projeto foi assistido por cerca de 19,2 mil pessoas, em 37 cidades através de 102 apresentações presenciais, além de quatro online, durante a pandemia.



SALADA VERDE

Restauração de minas

Líder em revestimentos, a Portobello recupera 13 hectares, degradada pelo uso de mineração. Plantio de 500 mudas nativa, como: Cravo do Mato, Guamirim Branco e Cereja do Rio-Grande. Em 3 anos, mais de três mil árvores plantadas. “As jazidas da Portobello passam por um processo de recuperação focado nas características de cada região. Segue com critérios pré-estabelecidos pela própria companhia na gestão de impactos ambientais e sociais”, explica Scheila Orlandi, coordenadora de Sustentabilidade.



Terra no Metaverso

O Instituto Terra se insere no metaverso negociando cinco mil fotos do consagrado Sebastião Salgado, em mais de uma década de expedições à Amazônia. Renda revertida em prol do reflorestamento da Mata Atlântica.

Reaberto maior jardim do mundo

Com 72 mil metros quadrados, o turista pode voltar a visitar o Dubai Miracle Garden, interditado após recesso climático que inviabiliza atividades ai ar livre por lá durante os meses mais quentes do ano. O espaço é famoso por suas enormes esculturas florais, como o A380 da Emirates, a maior réplica em flores naturais.



Madeira Engenheirada. Sabe o que é?

Brasil tem o primeiro Condomínio Residencial construído com esse tipo de material. Nos EUA, mais de 1.000 projetos somente em 2020. "A Áustria desenvolveu a tecnologia da madeira engenheirada que se tornou uma importante peça para a construção civil, afinal, as são pré-fabricadas e oferecem um período de construção otimizado", explica Nicolaos Theodorakis, fundador e CEO da Construtora Noah.



Segundo o ranking mundial elaborado pelo Green Building Council (CBC), o Brasil é um dos países com mais obras sustentáveis no mundo, ficando atrás apenas de nações como a China, Emirados Árabes e Estados Unidos. Hoje, o Brasil ocupa o quinto lugar entre as nações que concentram mais edificações sustentáveis erguidas, de acordo com o estudo divulgado pelo United States Green Building em 2020.



Motocicletas elétrica

Com o objetivo de reduzir emissões de carbono na América Latina e melhorar a mobilidade, surge um novo modelo de oferecimento de motocicletas elétricas e uma rede de estações que permitam que usuários possam trocar suas baterias descarregadas por outras prontas para uso imediato. A operação é embutida numa assinatura mensal. “As motocicletas elétricas não foram amplamente utilizadas na América Latina até hoje porque são caras e têm autonomia limitada. Com a gente, os usuários vão poder trocar sua bateria descarregada para uma nova completamente carregada em menos tempo do que abastecer com gasolina”, afirma Jack Sarvary, co-fundador da Leoparda Electric.



Fontes Renováveis

A Bagaggio, uma das maiores varejistas de bolsas e malas adotou empilhadeiras elétricas da Yale Brasil com baterias de íon-lítio com menor tempo de parada para recarga, operando 24 horas por dia.“Além da questão ambiental, ter equipamentos que não emitem gases poluentes também contribui com a saúde dos nossos colaboradores, o que é fundamental para nós", afirma Filipe Barbosa, CEO da Bagaggio.

Redução no aço

É um produto 100% reciclável. E a gestão de resíduos dele é extremamente eficaz, o que levou o Grupo Açotubo a conquistar a Certificação de Gestão Ambiental ISO 14001, assim como a implantação do uso de energia renovável nas filiais - que gerou uma redução de 13% no consumo e um estudo de captação de água pluvial.



Novas usinas nucleares

Um grupo de trabalho estuda melhores localizações para a possibilidade de futuras instalações de usinas desse tipo no Brasil, formado por representantes da: Eletronuclear, Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e do Ibama.

Hidrelétrica Histórica

Preservada e exposta a linha do tempo de 96 anos da Hidrelétrica Henry Borden, em Cubatão, alvo de bombardeio na Revolução de 1932. Teve grande impacto ambiental: inundações de barragens, inversões e canalizações de rios. Localizada no sopé da Serra do Mar, utiliza água da Bacia do Rio Tietê, que teve seu curso alterado para descer a Serra do Mar.

Rumo a COP 27

Com a proximidade da 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, entre 6 a 18 de novembro, no Egito, o escritor José Ribamar Garcia lança o livro "Caminho dos Ventos", ambientado na Amazônia, retratando a luta dos sertanejos nordestinos atraídos pela extração da borracha, e acontecimentos que fazem parte da história do Brasil.



AGRO

A guerra e o amendoim

A abertura do mercado chinês para o produto brasileiro é um alento para os produtores nacionais diante da guerra já que nossos principais compradores eram justamente a Rússia e a Ucrânia que juntas, somam quase metade da exportação brasileiras. “Nós sabemos que o impacto do conflito militar na Europa... é necessário que os produtores busquem novos mercados para manter os números positivos da exportação do produto”, nos conta Fábio Pizzamiglio, especialista em comércio exterior da Efficienza.

Ele alerta como entrave, os atrasos logísticos em decorrência da greve dos auditores fiscais. A expectativa é de crescimento da safra 2014/2015 em 115% em 346 mil toneladas.



Tecnologia na Agro

Empresa de engenharia apresenta soluções digitais para o setor agrícola. O serviço da Multittech auxilia na redução de custos e fornece informações em tempo real para aumento da performance e produtividade no campo



DE RESPONSA



Quem quer pão?

O Grupo Bimbo doa mais de 6,8 milhões de fatias para reforçar a luta contra fome. São 20 para cada inscrito na Global Race que reuniu mais de 341 mil participantes em 10 países. A adesão superou a expectativa. “O resultado de seus esforços reforça nosso propósito no Grupo Bimbo de Nutrir um Mundo Melhor através de ações e não apenas de palavras", agradece Alberto Levy, VP Global de Marketing.

O Brasil teve 11.234 pessoas inscritas na prova, resultando em 224.680 fatias de pão doadas.



Além da foto do Instagram

Aprender inglês e conhecer a realidade local através de roteiros fora do convencional pela imersão na cultura, costumes e hábitos. É a filosofia da startup de intercâmbios para a África do Sul que trabalha com uma rede de pequenos parceiros locais. “A Let’s Bora entrega experiências únicas para os seus usuários enquanto gera novos negócios para os seus parceiros locais, alinhado com as mudanças na indústria do turismo”, observa a CEO e fundadora da empresa, Babi Braz.



Reaproveitamento de retalhos

A marca IDA, lança a coleção baseada no conceito de upcycling - reaproveitando retalhos de tricôs que seriam descartados. A fim de contar mais histórias sobre a circularidade, integrantes da equipe participam das fotos da campanha Trilhas segurando bandeiras com os fatores de produção sustentável que são: mundo, vida e moda.



Financiamentos para o Terceiro Setor

ONG ou OSC que trabalham com um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU podem se cadastrar pela plataforma

A estimativa dos fundadores do aplicativo, Pedro Bruder, Leandro Pereira e Pedro Lombardo é que, em um ano, consigam captar US$ 10 milhões entre os interessados em contribuir com as causas. Entre as já cadastradas: Movimento Todos pela Água, Impulso Eco, Feirinha Pet, Brigada Voluntária Lobo-Guará e Educar+.



Tapioca para gringo

Iguaria brasileira, a tapioca cai no gosto do Europeu. Pegando a esteira no interesse desse prato, a Da Terrinha Alimentos participa da Feira Sial Paris 2022 com público de mais de 200 países.

“Podemos dizer que somos os pioneiros, além de marcar forte presença em 30 países”, explica Josias Evangelista, proprietário-sócio Da Terrinha Alimentos.



Entregas Sustentáveis

O Rio tornou-se a primeira cidade do país com metade dos pedidos do iFood via modais não poluentes. Atualmente, a média nacional de entregas “limpas” é 18%. “O Rio de Janeiro já está no futuro”, comemora Fabiane Carrijo, coordenadora de inovação em modais elétricos do aplicativo.

A cidade também se destacou pelas motos elétrica e foi a segunda a receber o “Pedal”, programa de bicicletas compartilhadas em parceria com a Tembici. Até hoje, é o local com maior adesão às bikes para entregas “Elas já faziam parte da cultura da cidade, por isso lá o programa ganhou muita força”, explica Fabiane..”

ONG ou OSC que trabalham com um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU podem se cadastrar pela plataforma https://borderless.money/ A estimativa dos fundadores do aplicativo, Pedro Bruder, Leandro Pereira e Pedro Lombardo é que, em um ano, consigam captar US$ 10 milhões entre os interessados em contribuir com as causas. Entre as já cadastradas: Movimento Todos pela Água, Impulso Eco, Feirinha Pet, Brigada Voluntária Lobo-Guará e Educar+.Iguaria brasileira, a tapioca cai no gosto do Europeu. Pegando a esteira no interesse desse prato, aparticipa dacom público de mais de 200 países.“Podemos dizer que somos os pioneiros, além de marcar forte presença em 30 países”, explica Josias Evangelista, proprietário-sócio Da Terrinha Alimentos.O Rio tornou-se a primeira cidade do país com metade dos pedidos do iFood via modais não poluentes. Atualmente, a média nacional de entregas “limpas” é 18%. “O Rio de Janeiro já está no futuro”, comemora Fabiane Carrijo, coordenadora de inovação em modais elétricos do aplicativo.A cidade também se destacou pelas motos elétrica e foi a segunda a receber o “Pedal”, programa de bicicletas compartilhadas em parceria com a Tembici. Até hoje, é o local com maior adesão às bikes para entregas “Elas já faziam parte da cultura da cidade, por isso lá o programa ganhou muita força”, explica Fabiane..”

Prêmio Aberje Diversidade e Inclusão

A Solar Coca-Cola venceu a categoria no Norte e Nordeste. Premiada pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial pelo programa #EuIncluo, implantado em março de 2021. Visa um ambiente de trabalho diverso, seguro, saudável e inclusivo.

Outubro Rosa

*Este mês, cada vinho vendido pela Casa Perini tem porcentagem destinada para instituições que combatem o câncer de mama. Há anos, a matriarca da família Perini foi acometida por essa doença e ainda teve um filho portador de hemofilia.

* O Governo do Rio aprovou a lei que regulamenta a doação de cabelos para confecção de perucas destinadas às pessoas que passam por tratamento do câncer. Facilita o cadastro com entidades aptas para receber os fios e capacitação profissional,



NA AGENDA...

18/10 – Começa a 2ª edição do Diversidade em Prática Summit, o maior evento do setor no país que contará com apresentações das empresas vencedoras do prêmio Diversidade em Prática, cases de sucesso e Master Classes. Link: – Começa a 2ª edição do, o maior evento do setor no país que contará com apresentações das empresas vencedoras do prêmio, cases de sucesso e Master Classes. Link: https://diversidadeempratica.com/

22/10 – Vacinação antirrábica em 59 postos em São Gonçalo com expectativa de imunizar 60 mil cães e gatos.



31/10 - Dia Mundial das Cidades. Elas consomem 75% de todo recurso natural do planeta. Segundo o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades (IDSC), o município mais sustentável no Brasil é São Caetano do Sul(SP). O mundo vai gerar 3,4 bilhões de toneladas de lixo por ano até 2050. Trata-se de um aumento de 70%, portanto um grande desafio: “Considerar essa questão como central deve levar população, empresas e governos a atuarem de forma conjunta sobre temas como planejamento urbano, mobilidade, gestão da água e resíduos, obtenção de energia e inclusão”, explica Edson Grandisoli, coordenador do Movimento Circular.



9/11 - Começa o curso gratuito e virtual da Escola Aberta do Terceiro Setor e a Rede Filantropia com objetivo de disseminar conhecimentos de comunicação para captação de recursos



16/11 – Décima edição da Semana Internacional do Café como parte do Expominas, em Belo Horizonte. “Muitas empresas ganharam projeção na feira e atualmente são referências em suas áreas”, complementa Caio Alonso Fontes, diretor de planejamento da Café Editora, uma das realizadoras da SIC



CURTINHAS

* Reaberta a passarela Garganta do Diabo nas Cataratas do Iguaçu, bloqueada pelo grande aumento do volume de água que chegou, na semana passada, a 11 vezes a mais do que o normal.

* Totem interativo instalado em Copacabana marca o início da campanha “Natal sem Fome” de 2022. Pioneira em alimentação do trabalhador, a Ticket alcança a marca de 3.7 milhões de cestas básicas digitais doadas desde o início da pandeia.



selecionam escolas públicas para receberem materiais de robótica. Inscrições até o dia 22. Mais informações

* Disney, LEGO e Positivopara receberem materiais de robótica. Inscrições até o dia 22. Mais informações https://drive.google.com/file/d/1Nd6XPwluQuIyLsmoPQvHdZ511b3vw-PE/view

* Tramita no Senado projeto que incentiva a reciclagem e implanta um programa e logística reversa para o plástico gerando um economia circular.