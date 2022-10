Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos - agrotóxico - foto de divulgação Contraf

Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos agrotóxico - foto de divulgação Contraf

Publicado 18/10/2022 16:44

O Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. Atualmente, 474 princípios ativos são autorizados no país. Destes, somente 28 são contemplados pela Resolução que dispõe sobre a classificação dos corpos de água. Além disso, os limites máximos de resíduos utilizados por aqui chegam a ultrapassar em 400 vezes os aceitáveis pela União Europeia. Estudo do Instituto de Química da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), coordenado pelo professor Jefferson Santos de Gois, desenvolveu um método rápido e confiável para determinar a presença de agrotóxicos em amostras de água de rios.

Principal poluente

De acordo com o pesquisador os agrotóxicos representam uma das classes mais presentes entre os poluentes orgânicos.

"Principalmente devido à sua utilização generalizada e toxicidade. São considerados micropoluentes e também conhecidos como contaminantes emergentes. Essas características tornam o monitoramento de agrotóxicos em recursos hídricos um desafio, daí a necessidade do desenvolvimento de técnicas analíticas sensíveis e robustas" explica Jeffersonde Gois

Rios estudados



Foram coletadas no total cinco amostras de água de rios de Minas Gerais e Rio de Janeiro: Xopotó (Guidoval/MG), Paraíba do Sul (Campos dos Goytacazes/RJ), Santo Aleixo (Magé/RJ), Santana (Miguel Pereira/RJ) e Ubá (Paty de Alferes/RJ). Das amostras, somente a do Santo Aleixo apresentou agrotóxicos abaixo do limite