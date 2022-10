Astrid Fontenelle, Bruna Lombardi e Tia Má fazem campanha social pela saúde feminina - foto de divulgação da Fundação Mapfre Brasil

A escolha dessas três personalidades não é somente pela grande credibilidade que possuem. A consultora Tia Má (41 anos), a apresentadora Astrid Fontenelle (61 anos) e a atriz Bruna Lombardi (70 anos) estão em faixas etárias mais vulneráveis a acidentes cardiovasculares. A incidência é 30% maior nas brasileiras acima de 40 anos. No entanto, os especialistas alertam para um crescimento observado na faixa entre 25 e 29 anos.

Mortalidade: supera cânceres de Mama e Útero em mortalidade

Complicações cardiovasculares são responsáveis por um terço dos óbitos femininos, superando os cânceres de mama e útero. Segundo dados da SBC – Sociedade Brasileira de Cardiologia, embora os dados sejam alarmantes, 90% destas mortes podem ser evitadas.

“Fatores de risco para doenças cardiovasculares em brasileiras, destacam-se a hipertensão arterial, maus hábitos alimentares, obesidade, gordura no sangue e aumento da glicemia. Além disso, as mulheres possuem características específicas que aumentam os riscos de prevalência e mortalidade por doenças cardiovasculares como a menopausa, a diminuição do estrogênio e a diabetes gestacional”, explica Glaucia Maria Moraes, médica da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Proposta da Campanha

O alerta para a prevenção é o principal objetivo da campanha Mulheres pelo Coração que começa a ser veiculada em novembro. As atividades serão estruturadas pensando em quatro eixos: esporte e movimento; alimentação balanceada; controle de estresse e sono de qualidade.

“O foco da ação é mostrar que a mudança é gradual e consciente, sem a necessidade de ir de zero a cem em poucos dias. Estamos propondo uma abordagem honesta, segura, com embasamento técnico e possível para mulheres de todas as idades”, explica Fátima de Lima, representante da Fundación MAPFRE no Brasil, promotora da campanha.