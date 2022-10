Quando o 007 visitou o Pão de Açúcar - foto de divulgação franquia 007

Publicado 10/10/2022 21:48

O Rio de Janeiro sempre despertou interesse do cinema internacional. De simples menções nas tramas e citações em diálogos até cenas rodadas nas belas paisagens da Cidade conhecida como maravilhosa. A utilização dos espaços gera não apenas publicidade espontânea, mas serve de influência nas escolhas de roteiros turísticos. Isso sem falar na injeção de recursos e dinheiro estrangeiro na cadeia que envolve a produção e a gravação.

As locações ainda trazem royalties imagéticos internacionais imensuráveis, ajudando a abrir as portas para nossas produtores negociarem vendas de conteúdos audiovisuais nacionais para o mercado estrangeiro. Lembrando que a pioneira na exportação foi a Rede Globo fazendo com suas relações conexas possibilitassem que nossas novelas sejam exibidas em todo o mundo.

Para fincar ainda mais o posicionamento carioca, foi assinado um acordo de cooperação entre o Rio Convention Bureau e a Rio Filme - por meio da Film Commission.



De Zé Carioca a 007

Nos primórdios, um dos mais emblemáticos filmes, nunca foi finalizado. Trata-se da obra inacabada de um do célebre cineasta, Orson Welles – filmado no Carnaval de 1942, encomendado pelo governo norte-americano. A justificativa oficial para nunca ter sido exibido, foi o estouro do orçamento pela produção. No entanto, até hoje gera teorias políticas conspiratórias.

Ao contrário, a versão animada da política da Boa Vizinhança dos EUA rende frutos até hoje. Foi a criação, em plena Segunda Guerra Mundial, do desenho estrelado por personagem Zé Carioca, criado especificamente por Wall Disney. Ainda na animação, não podemos esquecer o premiadíssimo Rio(2011).

Alfred Hitchcock, também outro ícone, trouxe seu Interludio (1946) para a Praia de Copacabana e a Cinelândia. O roteiro abordava a espionagem nazista.

Outro momento folclórico foi quando o vilão, em contraponto o agente 007 (na época interpretado por Roger Moore), cortou o cabo de sustentação do Bondinho do Pão de Açúcar com os dentes de aço, num dos longas da franquia James Bond, exibido na década de 70.



Acordo

A assinatura do termo foi realizada na Escola Superior de Propaganda e Marketing, sede do RioMarket, área de negócios do Festival do Rio, que está em meio a sua edição anual.

"Somos uma escola que une mercado e academiar sempre com o propósito de ajudar a desenvolver a indústria. Portanto, é um imenso prazer servir de palco para um acordo tão representativo para o Rio e para o setor audiovisual.”, justifica Luiz Romero, diretor acadêmico da ESPM.

Pelo acordo, o Convention Bureau vai facilitar todos os trâmites no momento da contratação de uma produção, além de fornecer material de divulgação da cidade, como vídeos e showcases, facilitar contatos com fornecedores locais e acompanhar eventuais visitas técnicas.

A diretora-executiva do Rio CVB, Roberta Werner, destacou que a entidade possui ampla experiência na atração de grandes eventos para a cidade e deseja ampliar sua atuação com o objetivo de propagar a imagem carioca para um público ainda maior.



"Além de fomentar a economia da cidade, ter mais produções sendo realizadas aqui é fazer desses filmes um cartão de visita da nossa cidade para o mundo todo. A gente precisa fazer com que o Rio de Janeiro volte a estar na moda, enaltecendo toda beleza e potencial da cidade. Tenho certeza que no próximo ano estaremos reunidos novamente para celebrar as conquistas desse termo que estamos assinando hoje".

Próxima locação: reality show alemão

Aproveitando a ocasião, Roberta Werner anuncia, em primeira mão, que o Rio deve sediar um evento reality show internacional.

"Já estamos em negociação com um reality de produção alemã que tem interesse em filmar aqui", anuncia Roberta Werner.



Já o diretor de investimento da RioFilme, Maurício Hirata, comentou que a parceria promete ser muito interessante para as indústrias do audiovisual e do turismo, em especial pelo mundo estar passando por um contexto inédito na produção audiovisual.

"Nunca houve tanto investimento privado em produção audiovisual no Brasil, impulsionado pela entrada dos streamings e o Rio de Janeiro precisa ter um protagonismo nesse cenário. O audiovisual tem um papel fundamental em divulgar a imagem da cidade no exterior e essa presença do Rio de Janeiro no imaginário dos turistas em todo o mundo é o que os atrai, gerando consequentemente recursos para a cidade. O contrário também é verdade, quanto mais a cidade se fizer presente no imaginário dos turistas, mais produções são atraídas para a cidade", declarou Hirata.

O Secretário de Turismo do município, Antônio Mariano comemora a assinatura deste acordo.

"A relação entre turismo e audiovisual é muito próxima. Quem nunca fez uma viagem e incluiu no roteiro visitar determinadas locações de um filme? Isso sem dúvidas gira a roda da economia", pontuou.

Filmes recentes rodados no Rio e a desistência de Animais Fantásticos

Recentemente a cidade emprestou suas belezas naturais para abrigar cenas de: CSA Miami (2006), Turistas (2006), O Incrível Hulk (2008), Os Mercenários - com Sylvester Stallone (2010), Velozes e Furiosos 5 (2011).



Após rumores, foi confirmado que o terceiro filme de Animais Fantásticos, derivado da série Harry Potter, seria rodado no Rio de Janeiro. No entanto, as dificuldades operacionais agravadas pela Covid-19, fizeram com que os produtores cancelassem as locações cariocas diante da burocracia. O Brasil ficou restrito a interpretação da atriz Maria Fernanda Cândido mantida no elenco internacional.

É justamente para reverter esses gargalos administrativos e para atuar como facilitador é que entra em ação o novo acordo assinado pela Convention Bureau e a Rio Filme.