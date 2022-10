Mar invade o Rio de Janeiro - reprodução de capa

Publicado 07/10/2022 22:26 | Atualizado 07/10/2022 22:27

Embora o livro seja uma obra de ficção, para muitos especialistas, essa pode ser uma realidade diante dos efeitos ambientais, como: aquecimento global, derretimento das geleiras e aumento do nível do mar.

O enredo é desenvolvido após um fenômeno que faz com que a maré suba e invada a belíssima internacional orla carioca. Os ricos, que ocupam um dos metros quadrados mais caros do mundo, vão se abrigar nos morros. Desta forma, acabam expulsando os carentes moradores dessas comunidades.

Nesse cenário, se desenrola o romance Entre o céu e o sal publicado pela Editora Nacional e escrito por Everton Behenck.

A obra provocativa nos faz encarar as grandes tensões do nosso tempo. Além da questão ambiental com a explosão da crise climática, se agravam os conflitos sociais, como: fanatismo religioso, milícias, tráfico e abuso de poder econômico.

Designer inovador

Esse livro marca também uma revolução gráfica. Possui a primeira capa feita no Brasil por inteligência artificial usando a tecnologia Midjourney. A partir das escolhas das palavras chave da obra, o software reuniu os principais elementos, ilustrando assim tanto o material impresso como a visual digital da campanha de lançamento e venda da nova obra da editora.