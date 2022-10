Thiago Fragoso e Jeniffer Nascimento estrelam campanha de doação - foto de divulgação Médicos sem Fronteiras

Publicado 06/10/2022 12:47

Thiago Fragoso e Jeniffer Nascimento são os novos rostos da campanha de doação do programa Médicos Sem Fronteiras. Os atores convidam o público a contribuir com os projetos de ajuda humanitária da organização.

“Minha missão aqui hoje é te convencer a doar para MSF. O que falta?” -indaga o ator.

O diálogo faz parte da campanha “Doadores Sem Fronteiras” feita pelo Discovery Lab, que já está no ar em diversos canais da tevê fechada e nas redes sociais da organização.

O objetivo é engajar mais pessoas à causa para que tornem-se doadoras da organização internacional. Graças às contribuições, em 2021, MSF esteve presente em 72 países com 465 projetos de saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade. Juntas, pessoas físicas e empresas privadas, foram responsáveis por mais de 97% dos recursos disponíveis para as atividades da organização.

“Eu sou um grande admirador de Médicos Sem Fronteiras. E, se os meus amigos puderem ver o que eu vejo, vão querer doar também”, convoca Thiago.

Médicos Sem Fronteiras

É uma organização humanitária internacional que leva saúde para milhares de pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição. Oferece ajuda com base na necessidade das populações atendidas, sem discriminação de raça, religião ou convicção partidária. Atua de forma independente dos poderes políticos e econômicos.

No Brasil, a organização está atuando em Roraima - nas cidades de Boa Vista e Pacaraima que recebem um grande fluxo de migrantes venezuelanos. Este ano, MSF oferece ainda treinamento para profissionais de saúde, educação, assistência social e lideranças comunitárias nas cidades de Itabuna (Bahia), Petrópolis (Rio de Janeiro), no Recife (Pernambuco). Todos esses municípios viveram tragédias após fortes chuvas provocarem alagamentos, deslizamentos, desabrigados e mortes.