Publicado 03/10/2022 13:31 | Atualizado 03/10/2022 13:35

Os sonhos e o cotidiano das crianças e demais moradores do Morro da Formiga sendo coloridos por ação socioambiental em parceria com o Instituto Permacultura Lab (IPL), o Coletivo FormigAção e o Espaço Formiga Verde financiado pela Eletrobrás.

O Formiga Verde, germinou três anos antes, ganhou força para brotar e se firmar através de três eixos principais de atuação – Infâncias - junto com a Escola Municipal Jornalista Brito Broca; Comunidade - desenvolvido com moradores do Morro da Formiga; e Meio Ambiente - promovendo o plantio de 2 mil árvores nativas e frutíferas na região.

Essa comunidade é uma das que fazem fronteira e avançam através da expansão irregular rumo ao Parque Nacional da Tijuca.

“O IPL atua no espaço desde 2018, quando participou do mapeamento da área reflorestada organizado pela UNIRIO e integrou, assim, a rede de parceiros da Formiga" - pontua Aurea França, coordenadora pedagógica do eixo.

Reflorestamento para não deslizar

Reconhecida como uma importante área de conservação para fauna e flora, a comunidade da Formiga sofre com deslizamentos de terra na época de chuvas. Dentre as soluções socioambientais propostas pelo projeto estão: a segurança alimentar, gestão de resíduos sólidos orgânicos e prevenção de deslizamentos por meio da implantação de reflorestamento com espécies florestais e frutíferas nativas da Mata Atlântica. A técnica integra benefícios como fixação do solo e a produção de alimentos de qualidade, garantindo assim a segurança alimentar e física dos moradores.



O exemplo através das crianças

No colégio público que fica no entorno já foram atendidas 11 turmas nos dois turnos, atingindo 250 crianças. Tendo como missão promover transformações socioambientais positivas e contribuir com o fortalecimento de territórios, o Instituto Permacultura Lab atua desenvolvendo projetos e promovendo ações relacionadas à educação ambiental, agricultura urbana e popularização da agroecologia e permacultura.