Executivos vão aprender ESG na prática com treinamento no meio da Floresta Amazônica foto de divulgação/Vivalá

Publicado 29/09/2022 15:55 | Atualizado 29/09/2022 16:05

Se libertar dos escritórios da Selva de Pedra para interagir com a rotina dos povos da Amazônia.

Essa é a base do programa de imersão visando capacitar profissionais e empresas para atuarem com ESG na prática. Há sete anos dedicada ao Turismo Ambiental, a Agência Vivalá desenvolve roteiros temáticos que apontam caminhos para sustentabilidade corporativa indo além do discurso de escritório e das práticas de greenwashing - expressão que refere-se ao marketing verde sem a verdadeira preocupação ambiental.

“Depois da experiência, estes profissionais podem tratar do tema com a propriedade de quem viu os desafios e oportunidades ambientais e sociais... Não existe mais tempo ou espaço para a apatia”, afirma Daniel Cabrera, o cofundador da Vivalá, Daniel Cabrera

O Turismo Sustentável faz com que o discurso não fique só no papel. Negócio de impacto reconhecido nacional e internacionalmente por sua atuação em Sustentabilidade, essa agência especializada promove expedições em unidades de conservação brasileiras, em parceria com mais de 200 famílias tradicionais e de base comunitária. Somente até agosto levou mais de de 7 mil horas de voluntariado através de 1.500 viajantes que participam de seus seus roteiros.



SALADA VERDE

Eleitores querem candidatos comprometidos com o ambiente

É o que revela pesquisa do Instituto Clima e Sociedade e pelo Instituto Poder Data. 83% dos eleitores acreditam que a Amazônia deve estar entre as prioridades dos presidenciáveis. 70% acreditam que o desenvolvimento econômico está atrelado à preservação do bioma.



Santuário Ambiental

Com mais de 20 opções de trilhas, o Santuário do Caraça, em Minas Gerais tem se destacado como opção para caminhadas de longa e curta distâncias que passam por rios, cachoeiras e piscinas naturais. Essa Reserva Particular do Patrimônio Natural possui mais de 12 mil hectares de Mata Atlântica, Campos Rupestres e Cerrado. O local já abrigou um hospício em 1770, depois um colégio, um seminário e hoje, um hotel. Um dos destaques é a capela barroca de Nossa Senhora Mãe dos Homens. O complexo é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Estadual e foi escolhido como uma das 7 Maravilhas da Estrada Real. Abriga cerca de 500 espécies de animais e 1.689 de plantas.

Carioca Condecorada

A Engenheira Ambiental Thaiane Maciel recebe o prêmio “Women in ESG: 50 Stars Changing the World”. Após a premiação, dia cinco de outubro, em Londres, essa carioca passa a figurar no seleto grupo das mulheres mais influentes em ESG do mundo. Com 35 anos, nascida na Ilha do Governador, desenvolve ações socioambientais. Já coletou mais de 140 toneladas de lixo irregular em locais públicos da cidade. O projeto já teve a participação de mais de 1.500 voluntários locais, acumula mais de 250 mutirões já realizados em pontos turísticos e comunidades carentes de programas educativos. Thaiane também foi convidada para conhecer a operação em Paris da Unesco Green Citizens, lista global de soluções ambientais replicáveis.



Saldo Positivo

O balanço da Exposição Rio Oil&Gas não poderia ser mais positivo. Gerou inúmeros contatos, trocas de experiências, parcerias e negócios. O evento foi realizado no Boulevard Olímpico. Um dos destaque foi o Polo Sebrae Offshore, com 20 pontos de atendimento, onde as micro e pequenas empresas puderam apresentar bens, serviços e equipamentos para os principais players do setor de óleo e gás,

“Um evento desse porte vai gerar oportunidades de negócios na cadeia de valor do setor de energia”, explica Sergio Malta, diretor de Desenvolvimento do Sebrae Rio.



Acidentes com Gás

Um alerta para o risco de escapamento, responsável, cada vez mais, por mortes e acidentes. Um dos principais problemas é a falta de manutenção ou instalação errada. Diante disso, o Crea-RJ lança cartilha alertando para perigo

“É urgente o cumprimento da lei estadual que obriga a inspeção nas instalações de gás, a cada cinco anos, para que mortes devido a vazamentos de gás sejam evitadas”, diz o presidente do Conselho, Luiz Cosenza.



Pescadores de Lixo

Em 8 meses, mais de 309 toneladas de lixo foram retiradas de praias e manguezais de São Gonçalo e Magé. As coletas são feitas por 150 pescadores das colônias desses municípios como parte do Projeto “Águas da Guanabara”. Só no canal de Magé e nos rios Suruí e Estrela – na Baixada Fluminenses, foram recolhidas 250 toneladas e o restante nos Rios Embaço, Pomba, Marimbado - em São Gonçalo.



Patrulha Ambiental

Essa ação completa 21 anos contabilizando mais de 68 mil atendimentos. Foram 27 mil casos somente para resgates de animais silvestres, sendo mais de três mil somente este ano. O grupo é formado por técnicos da Secretaria do Ambiente e guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental.

Adolescente inventor

Mateus Monegat Terres, de 14 anos cria teto retrátil para controle da umidade do solo. O aluno da escola de tecnologia e robótica codeBuddy, desenvolveu o projeto em apenas dois meses baseado na proposta de ajudar o planeta e aproveitar a água da chuva.

“Queria fazer algo que realmente tivesse impacto no mundo e, por isso, pensei na questão da forma em que a água é utilizada na agricultura, principalmente como a água da chuva é pouco aproveitada", explica Mateus.

Beleza e limpeza sem água

É a base da linha vegana Boni Natural, que tornou-se ainda mais sustentável com a substituição do tipo de embalagem usadas no shampoo e no condicionador que também passam a ser oferecidos em formato sólidos, como uma barra de sabão feitos de Manteiga de Cupuaçu e sem conservantes. A proposta é apresentar ao mercado produtos que não utilizam água na formulação ou no processo produtivo atendendo a grande tendência do movimento Clean Beauty e Waterless, ou seja - beleza sem água.





DE RESPONSA

Viva o Voluntariado

A Operadora Vivo mobilizou cerca de 8,5 mil colaboradores em 49 cidades em torno de ações que beneficiam aproximadamente 40 mil pessoas como parte das iniciativas por conta do dia de ações de voluntariado.

“Estamos muito contentes com a edição do programa este ano...A iniciativa aproxima a empresa das comunidades onde atuamos e ainda reforça nosso compromisso em estimular a cidadania”, explica Americo Mattar, diretor-presidente da Fundação Telefônica Vivo.

Além de educação, serão beneficiadas instituições voltadas assistência social, diversidade e saúde. No estado do Rio de Janeiro, as ações se concentraram na capital e envolveram 650 voluntários que atuaram no Instituto Presbiteriano Álvaro Reis de Assistência à Criança e ao Adolescente – INPAR, localizado em Jacarepaguá



Diversidade e Inclusão

São temas cada vez mais pautados pelas empresas. Levantamento da consultoria Robert Walters, aponta que 42% das organizações consideram que ,apesar de pautas relevantes, há pouca ou nenhuma diversidade de gêneros nas suas entidades. Já entre 20% e 27% chegaram à conclusão que seus superiores preferem promover os homens ao invés de mulheres para os cargos de gestão.

“Nossa sociedade está em constante transformação e o respeito aos grupos minoritários mais do que uma exigência social é uma exigência do mercado” define Bernardo Souza, Head dde Infraestrutura do escritório Lima-Feigelson Advogados.



Jogar de olhos vedados

O Opera GX e o TikTok se uniram em uma missão inédita dentro desafio global #GamingForAll. Nessa experiência, os gamers devem tentar praticar suas jorgadas com os olhos vendados, assim como Blind Warrior Sven, que perdeu a visão aos 6 anos de idade. Entre os abjetivos: angariar fundos para a Able Gamers, uma organização sem fins lucrativos dedicada ao uso de games para promover comunidades mais inclusivas e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência, aumentando a conscientização sobre como superar limitações.



Dia do Idoso

Aproveitando a data, 1/10, destacamos o crescimento da chamada mão de obra prateada, um dos assuntos em voga no âmbito do mercado de trabalho atual. E justamente de olho no potencial da economia prateada, acontece em São Paulo, a IV Edição da Longevidade Expo+Fórum, atividades de conteúdo, produtos e serviços para o mercado longevo. Dentre os mais de 250 palestrantes, o fundador da MaturiJobs (Mórris Litvak), CEO da Labora (Sérgio Serapião), CEO da SeniorLab (Martin Henkel), CEO da Talento Sênior (Juliana Ramalho), e CEO da Mais Vívida (Viviane Palladino) -, além do próprio Presidente da Longevidade, Walter Feldman. A expectativa é de que o evento Lengevidade recebea mais de 10 mil pessoas. O evento também será transmitido ao para 52 shopping centers e 100 entidades integrantes do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo).

O público longevo estimado pelo Sebrae em 2022 é de mais de 37 milhões de pessoas. Da estimativa de 30 milhões de idosos no Brasil, devemos chegar a 67 milhões até 2050. O segmento movimenta R$ 1,6 trilhão por ano devendo crescer em 60% no Brasil. Entre os 20 milhões de empreendedores no Brasil, 10% têm mais de 60 anos.

Cantora do Rádio

No momento em que o rádio completa 100 anos no Brasil, Elles de Lima, de 84 se recuperou de acidente recente e volta aos microfones. O poder do etarismo dessa "Rainha da Época do Ouro" estrela o "Encontro de Gerações" no Teatro Solar de Botafogo, dia 5 de outubro. Apresenta os filhos Rodrigo e Gustavo Almeida, que puxaram seu DNA.



Dia do Surdo

Ainda fuçando o calendário, registramos no finalzinho de setembro o Dia Mundial do Surdo. Um dos grandes avanços foi a implantação das línguas de sinais, entre elas a brasileira Libras. Mas a tecnologia também tem colaborado para a acessibilidade. Com mais de cinco milhões de downloads, o aplicativo Hand Talk vem se destacando como tradutor simultâneo entre a brasileira Libras e a língua norte-americana de sinais ASL.



CURTINHAS

*A startup de calçados sustentáveis Yuool é uma das primeiras a conquista a Certificação B, sistema internacional que valoriza negócios que equilibram propósito e lucro.



*Já disponível a nova edição da “Agenda CEBDS – Por um País Sustentável 2022”