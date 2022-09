Nova página é voltada para turistas e empresários do setor - foto de divulgação Riotur

No mês em que se comemora o Dia Mundial do Turismo , a palavra recuperação é repetida como um mantra entre os empresários. Não a toa, a grande missão da data neste ano é "repensar o setor".

Alguns subsegmentos como o turismo ambiental e o de aventura passam à frente na lista de preferência do público, que volta a consumir esse tipo de serviço de forma mais consciente. Retornam da pandemia mais exigentes e demonstrando maior conscientização sobre a importância da qualidade de vida e a conexão com a natureza.

Apesar do forte potencial de recuperação, os empreendedores reivindicam mais investimentos, apoios, infraestrutura e o desenvolvimento de políticas públicas. Neste sentido, o setor está entregando aos candidatos ao Governo do Rio, uma carta com compromissos junto com uma lista de reivindicações mais urgentes.

Aqui no Brasil, dois grandes fantasmas assustam o segmento. Um deles é o alto valor das passagens aéreas, que tanto prejudicam a movimentação interna - o chamado mercado doméstico, como a vinda de estrangeiros. O quesito segurança também possui um forte impacto nesta indústria.



Rio de Janeiro: portão do Brasil

O ponto de entrada, o Rio já reflete o otimismo de retorno. Os esforços públicos neste sentido foram ressaltados em almoço no Copacabana Palace, joia da hotelaria nacional. Foram homenageados os atuais secretários do estado – Sávio Neves e do município – Antônio Mariano, além do presidente da Fecomércio/rj – Antônio de Queiróz Júnior.

Dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) apontam que no 2º trimestre a economia teve crescimento de 1,6% na capital, e de 0,5% no estado. O resultado foi puxado pelos serviços, especialmente na área de turismo.

Para o Rio Convention & Visitors Bureau, a expectativa é que o setor se estabilize ao longo dos próximos meses, em especial no mercado fluminense. No embalo desses bons ventos, planeja relançar a plataforma digital VisitRio em dezembro deste ano. O portal está sendo viabilizado em parceria com a Riotur e tem como objetivo virar uma referência informativa, seguindo o mesmo padrão do existente em outras cidades turísticas, como Paris, Londres e Miami.



27 de Setembro

O Dia Mundial do setor foi instituído em 1980, em Madri, pelos países integrantes da Organização Mundial do Turismo. Desde que foi estabelecida, há 40 anos, 2022 é o mais significativo. E não poderia ser diferente. Vivendo os efeitos de um freio de arrumação imposto pela pandemia, o tema escolhido foi “Repensar o Turismo“, buscando uma reflexão para este segmento em todo o planeta.

Pesquisa conjunta da Fundação Getúlio Vargas e o Sebrae confirma que esta área foi uma das mais prejudicadas, mas que já está retomando os níveis pré-Covid. Chegou a amargar um prejuízo de 80% em seu faturamento. No entanto, essa recuperação, apesar de não ser uniforme, já é visível.

A expectativa é que as micro e pequenas, que representam 97% do total de empreendimentos, atinjam o patamar de estabilidade no primeiro semestre de 2023 e consolide o crescimento ao fechar do ano que vem.

Setores como meios de hospedagem, transporte aéreo e aluguel de imóveis têm nível de recuperação superior a outros segmentos. Já atividades recreativas, culturais, desportivas e o transporte rodoviário devem levar mais tempo para retomar.

A volta dos Cruzeiros

Conforme esta Coluna antecipou no início de Setembro, a estimativa de aumento é de 47% aqui no Brasil. A temporada 2022/2023, que vai de outubro a abril, deve gerar 44 mil empregos e proporcionar a injeção de R$ 3,8 bilhões na economia nacional.

O Estudo dos Cruzeiros Marítimos no Brasil mostra que, mesmo impactada e com redução da capacidade de passageiros por questões sanitárias, a temporada passada injetou R$ 1,496 bilhão e gerou R$ 213 milhões em tributos.

Os cruzeiristas e tripulantes gastam mais em: alimentos e bebidas (R$ 101,5 milhões), comércio varejista, (R$ 95,4 milhões), transporte antes e/ou após a viagem (R$ 56,3 milhões), passeios turísticos (R$ 39,8 milhões) e hospedagem antes ou após a viagem de cruzeiro (R$ 14,3 milhões).

O levantamento ainda mostra que o gasto médio por pessoa com a aquisição do pacote de cruzeiro foi de R$ 4.523,84, com um tempo médio 4,8 dias de rota. E a pesquisa ainda sinaliza o otimismo com a possibilidade de retorno. É que 92% dos viajantes em navios desejam voltar com mais tempo para visitar as cidades das paradas.

O gasto médio nas cidades de escala fica entre R$ 605,90 a R$ 770,97.

Na temporada passada foram gerados 22.235 postos de trabalho, sendo 1.223 entre os tripulantes e outros 21.112 de empregos diretos e indiretos, perpassando por toda a cadeia produtiva, incluindo agências e operadoras de turismo,



Agenda do Rio repleta para 2023

Paralelamente, o Rio CVB segue firme na captação de eventos. A notícia presente para o Dia Mundial do Turismo é a assinatura com a 2IS - empresa suíça de inteligência e consultoria de negócios esportivos para alavancar eventos esportivos na cidade, que conta com diversas instalações herdadas dos jogos olímpicos realizados em 2016.

"Em 2021 assinamos um termo de cooperação técnica com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) com o intuito de irmos além dos eventos técnicos e científicos e nos tornarmos também um grande parceiro dos eventos esportivos na cidade. Contamos hoje com um legado olímpico que é subutilizado e que merece ser mais explorado. A assinatura com a 2IS vem para nos auxiliar nessa empreitada para alcançar nossos objetivos nessa área", afirmou Roberta.

Para o próximo ano, já conta com os confirmados: Rio Matsuri, Rio Open, SRE Trade Show - 33° Super Rio Expofood, LAAD Defense & Security, Web Summit, 2ª TriboQ Pride Festival e Brasil Offshore Oil & Gas Exhibition.

Isso sem falar no retorno da Feira da ABAV (Agência Brasileira de Agentes de Viagens) após 10 anos. A expectativa é gerar US$ 36,2 milhões de receita para durante o evento.

"Estamos muito satisfeitos com os números que apontam essa recuperação do setor. Esses dados mostram que nosso trabalho para captar novos eventos para a cidade está rendendo frutos. Recebemos com muita alegria o anúncio do retorno da ABAV Expo para o Rio de Janeiro, que só foi possível por conta de uma ampla articulação do trade turístico", destacou a diretora-executiva do Rio CVB, Roberta Werner.