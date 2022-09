Vestidos de Vincenzo Visciglia - fotos de divulgação

Publicado 14/09/2022 12:18

O brasileiro Vincenzo Visciglia tem se destacado no ramo da moda-luxo nos Emirados Árabes. Junto com o sócio Ahmad Ammar, acaba de lançar a coleção primavera/verão23 no formato upcycled - isto é, projetada a partir da reutilização de materiais e objetos usados em produções antigas, sendo pioneiro em Dubai neste modelo que busca reduzir as agressões ambientais de um dos setores mais impactantes da cadeia produtiva.

“A indústria têxtil é uma das maiores contribuintes do mundo para as mudanças climáticas e poluição. [Precisamos] fazer o possível para mudar esse cenário” - explica Vicenzo Visciglia.

O que é upcycled?

Para o consultor e professor de Moda da Universidade Estácio de Sá e da Fundação Getúlio Vargas, o processo de reciclagem é cada vez mais valorizado neste segmento.

"Essa é uma tendência de importante conscientização a respeito da história de cada roupa e do que ela tem para contar, que remete ao sistema de pátina ao período Elizabetano" - ensina o doutor Silvio Duarte.



Composta por itens de coleções e amostras anteriores, as novas peças do atelier de Vicenzo já estão disponíveis em pontos da alta-costura dos Emirados Árabes, como na Galeries Lafayette, no The Dubai Mall, e no AAVVA Showroom, localizado na avenida Sheikh Zayed Road, também em Dubai.



