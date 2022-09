Luiz André Ferreira

Relação do Rei Charles III com o Brasil é antiga, assim como interesse pelo Meio Ambiente e a Amazônia

Solteiro, o Príncipe se encantou com passista da Beija Flor. Anos depois, com Diana, seguiram agendas separadas. Na última vinda, com a atual mulher Camila, visitou uma comunidade, mas não caiu no samba

Publicado 09/09/2022 15:32 | Atualizado há 4 dias