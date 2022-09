Forte de Noronha - foto de divulgação

Publicado 02/09/2022 12:02 | Atualizado 02/09/2022 12:26

Consórcio que também administra o Museu do Amanhã (Rio de Janeiro) e o Espaço do Frevo (Recife) conquista certificação inédita para o Forte de Fernando de Noronha. O empreendimento é pioneiro na ilha em neutralização em 100% das emissões de carbono. É também o primeiro patrimônio histórico tombado no Brasil a conquistar o título que atesta o compromisso com práticas voltadas às políticas ESG.

O selo chancela o compromisso socioambiental do Consórcio Forte por meio da aquisição de títulos de créditos reflorestamento. No entanto, essa compensação não poderá ser realizada na própria ilha pela falta de um credor certificado por lá. Caso não revertam a situação, terão que recuperar outra área degradada do país.

“Nosso propósito é que até o fim deste ano, a empresa já seja um credor habilitado para que possamos deixar todo nosso investimento na própria ilha” – revela Paula Limongi, diretora de Marketing do Forte Noronha.



Fechado para Obras

Entre os principais benefícios do processo de recuperação do Forte Noronha estão: compromisso com a preservação de florestas nativas do entorno e consequentemente, da sua fauna e flora. Por enquanto, o turista que visitar a ilha vai sair frustrado por não poder conhecer esse espaço cultural.

O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) concedeu autorização para as obras iniciadas em 1º de julho. A previsão da conclusão é de até 120 dias. Ou seja, pelo menos até novembro continuará fechado. Isso, se não ocorrerem imprevistos ou atraso no cronograma de recuperação.

A reforma prioriza os atributos históricos e culturais do espaço e a valoriza os pilares de sustentabilidade ambiental do negócio. Entre eles: uso de madeira de reflorestamento e sistema de iluminação que otimiza o consumo.



O novo Forte

Após a remodelação esse patrimônio contará com áreas expositivas, museu interativo com dados históricos e ambientais da ilha, mirantes, arquibancada, área infantil, palco para apresentações, auditório, restaurante e espaço para eventos privados.



O Consórcio assumiu a administração do espaço do Forte Nossa Senhora dos Remédios, em Noronha, em abril, com o propósito de proteger a preservação do legado do equipamento. Na proposta vencedora, se comprometeu em fomentar a sustentabilidade, a cultura e a história local.