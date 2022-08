empresa cria árvore de copos sustentáveis - imagem de divulgação

Publicado 29/08/2022 21:14 | Atualizado 29/08/2022 21:43

A instalação artística impactante remete a uma árvore, cujos galhos e folhas são formadas por copos de papel que a fábrica Suzano vai oferecer ao público do Rock in Rio como alternativa aos vasilhames de plástico. O mobiliário do espaço, como bancos, também é feito do mesmo material. O design da escultura foi elaborado pelo Estúdio Chão, escritório de arquitetura e cenografia que já atuou em parceria com a URBN Experience em outros projetos, como o inovador festival IluminaRio, que em 2021 transformou a Praça Mauá em uma galeria de arte com obras feitas de luz.

Integração de escultura com a natureza

Além de sustentável, o espaço da Suzano ficará integrado à natureza: as folhas da árvore irão se movimentar com o vento, fazendo com que a escultura nunca esteja igual. À noite, uma iluminação artística dará uma dimensão ainda mais inusitada.

“Precisamos ser bastante criativos para conquistar esta atenção de forma positiva, sem ruídos e que seja lembrado depois... Mostraremos o produto sob uma nova perspectiva, tanto de uso direto pelo público no formato de copos e mobiliário, como de forma mais artística na instalação”, avalia o sócio-fundador da Agência URBN Experience, Júlio Custódio.

A Suzano trará outras ativações de marca, como monitores informando sobre produtos feitos a partir do eucalipto: combustível, roupas, maquiagem, copos... Trará ainda exemplos de atitudes individuais que colaboram com a sustentabilidade do planeta e dados sobre ações de responsabilidade socioambiental da empresa. O público ainda poderá tentar a habilidade num game interativo com direito a prêmios.

Logística Reversa

Com o objetivo de introduzir os copos de papel como alternativa aos de plástico, a empresa propõe o ciclo completo, incluindo como proceder após o uso. Haverá contêineres espalhados com promotores que explicarão a importância do descarte correto. E ainda, a distribuirão prêmios feitos de papel, como suportes para celular, a cada duas embalagens devolvidas para a Suzano.

Mimmo: o papel higiênico com a realidade aumentada

Outra ação da agência é a com a marca de papel higiênico Mimmo. O mascote, um ursinho influenciador trará seu avatar para o evento. Vai circular acompanhado de promotores em ações de conscientização. Vão convidar o público para utilizar o filtro de realidade aumentada que materializa o ursinho nas fotos e vídeos junto com informações sobre sustentabilidade.