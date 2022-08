Hacking Rio - foto de divulgação

Hacking Riofoto de divulgação

Publicado 29/08/2022 19:20 | Atualizado 29/08/2022 19:37

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) serão os desafios da 5ª edição da maratona Hacking.Rio, maior evento do ramo latino-americano. Vai acontecer entre primeiro e quatro de setembro. Durante 42 horas os participantes vão desenvolver um aplicativo, uma plataforma ou uma solução tecnológica que resolvam problemas relacionados à educação, ao trabalho, a energia sustentável, a gestão de recursos hídricos e ao consumo responsável.

Os ODS representam um plano de medidas elaborado pela ONU para erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e garantir a melhor qualidade de vida na sociedade, em nível global. Todas as 17 metas devem ser adotadas pelos países membros até 2030, inclusive o Brasil.

Como agem os Hackers do Bem



A quinta edição do Hacking.Rio fará os participantes refletirem sobre o futuro do planeta, de forma que eles criem um MVP (Mínimo Produto Viável) de impacto que dialogue com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A competição de “hackers do bem” possibilita a descoberta de novos talentos ou o apoio ao desenvolvimento de soluções através de financiamentos de empresas.



Na análise da CEO e fundadora do evento, Lindalia Junqueira, as edições do Hacking.Rio têm grande impacto não somente no Brasil, mas também em todo o planeta.

“Se temos que resolver os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030, as equipes de hackers do bem do Hacking.Rio já começaram a fazê-lo. O futuro a gente cria no presente”.

O Hacking.Rio ocorre em formato híbrido, no metaverso e no HR-Experience presencial. Os participantes que preferirem a experiência física terão a possibilidade de comparecer ao espaço montado no Pier Mauá.

A premiação total será de R$ 50 mil, sendo R$ 25 mil para o grande vencedor; R$ 15 mil para o segundo lugar e R$ 10 mil para o terceiro. Além do dinheiro, outros benefícios de parceiros serão oferecidos aos selecionados, como: bolsas de estudos e mentorias.