Não é de hoje que o compositor e percussionista Carlinhos Brown se mostra como defensor das causas ambientais, assim como possui um substancial histórico de projetos sociais no Candeal, bairro carente de Salvador, na Bahia.

Agora, o jurado do programa The Voice Kids, da Rede Globo, lança espetáculo infantil educativo. Para a peça, o próprio artista compôs duas canções que estimulam a conscientização ambiental através da imersão e processo sensorial. As letras de "Paxuá e Paramim" e o "Novo Planeta Azulzinho’" foram compostas em parceria com Mila Franco. A direção artística é de Gringo Cardia, roteiro de Stella Miranda e direção de André Gress.

Espetáculo Sensorial

A proposta é de que o público sinta como se estivesse dentro de uma floresta. Foram utilizados efeitos cognitivos como gelo seco, gotas, bolhas, cheiros e sons da mata. Para o espetáculo foi criado também um desenho animado projetado sobre o palco. O projeto começa por São Paulo, mas com projeto de seguir em turnê pelo país.



A peça, na verdade, comemora os 10 anos de existência de um projeto infantil mais amplo desenvolvido por Brown em parceria com Andrea Mota.

“A turma de Paxuá e Paramim está completando 10 anos com o propósito de trazer felicidade e apresentar o conceito de educação ambiental para as crianças, para que elas cresçam aprendendo a cuidar do nosso planeta e da nossa terra. As canções da animação infantil, pretendem inserir as novas gerações nesse contexto, para que elas busquem correções e tenham conhecimento sobre as consequências que o extrativismo, a desproporção do consumo e abusos dos recursos naturais vem causando no nosso clima. O que Paxuá e Paramim nos ensinam é que, se rios pedem passagem é porque os caminhos sempre foram deles”, explica Carlinhos.