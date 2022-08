Painel eletrônico com relógio regressivo instalado no bairro turístico Copacabana - foto de divulgação

16/08/2022

Tradicionalmente o Rock in Rio é um dos maiores impulsionadores do turismo carioca, perdendo apenas para o Carnaval e o Reveillon. No entanto, essa edição é emblemática por servir como termômetro sobre o potencial do retorno do setor após o período de vacas magras imposto pela pandemia do Covid-19. E a agitação não fica restrita à Cidade do Rock, na Zona Oeste. Praias, pontos turísticos, bares, restaurantes e quiosques pegam carona do público que vem para o festival.

É que como, em geral, as pessoas não vão a todos os dias, o resto da semana é usado para aproveitar outras atrações cariocas.

Cartões Postais

O presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Abav-Rio lembra o impulsionamento do festival para outros segmentos econômicos.

“Traz incremento bastante substancial para todas as atividades que, na verdade, estão na indústria do turismo. Quando falamos na cadeia, não é só a hotelaria que enche. Proporciona um turismo maior de permanência na cidade" - explica Luiz Strauss. Os números positivos acabam potencializados porque é um evento que abrange 7 dias divididos por dois finais de semana e ainda com um feriado no meio.



Bares e Restaurantes

Os donos de quiosques, bares e restaurantes já fizeram os pedidos aos fornecedores para reforçarem seus estoques de bebidas e comidas para atender ao aumento da demanda.

“Um evento do porte do Rock in Rio, que tem reconhecimento internacional, é sempre visto com expectativas de impacto positivo no setor de turismo e todos nele envolvidos. Especialmente em áreas tradicionalmente turísticas, como Zona Sul e Barra, que concentram uma parte significativa da rede hoteleira. Tem ainda o Centro do Rio - com suas regiões boêmias como a Lapa, os bares e restaurantes acabam por ter um aumento significativo na procura e, consequentemente, faturamento, trazidos pelo evento.” - estima Fernando Blower – presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro e Diretor Executivo da Associação Nacional de Restaurantes.

Transporte Urbano

A mobilidade ganha um forte impulso. Além das passagens aéreas e de ônibus vindos de outros países e cidades, a movimentação urbana também é impactada. O transporte público regular, como metrô, BRT e trens estarão funcionando a todo o vapor, podendo ser utilizado através de integração. Tem também os ônibus especiais nos modelos: "Rock Express", saindo do Jardim Oceânico e do terminal Alvorada em direção ao Parque Olímpico. Já com uma tarifa de R$ 125, tem a opção do conforto dos frescões "Primeira Classe", parando em 13 pontos fixos, entre eles, os aeroportos, a Rodoviária Novo Rio e Copacabana. Foram criadas ainda duas linhas alternativas: Niterói e Petrópolis.

A organização prepara pontos fixos para ordenar os motoristas de aplicativos, como Uber e 99.

Aeroportos saem do ostracismo da pandemia

Os terminais e as lojas ancoradas nesses espaços também se estruturam para receberem um público maior com conta do festival. Tanto o internacional Antônio Carlos Jobim, como o Santos Dummont, e a Rodoviária Novo Rio, estimam um aumento substancial de passageiros.

Segundo a Convention & Bureau, somente a concessionária RIOgaleão, que administra o Tom Jobim, projeta um incremento de aproximadamente 22 mil passageiros entre os dias 1º e 15 de setembro. Isso representa um aumento de 11% em relação à estimativa da primeira quinzena de agosto.



Mais extras

No total, são esperados 133 voos extras para o período, principalmente nas rotas São Paulo, Maceió, e Recife e reforçando três outros destinos: Curitiba, Florianópolis e Salvador.

Como são vários dias de festival divididos em duas semanas, acreditam que não ocorram transtornos já que os turistas, em geral, não assistem todos os shows e chegam ou partem de forma pulverizada. Sendo assim, essa grande procura pode se diluir pela malha já programada sem a necessidade de colocação de novas viagens a mais.

“Por enquanto, as companhias aéreas ainda não sinalizaram a necessidade de mais voos extras. Como já há muitos para o Rio de Janeiro, diariamente, saindo de todo o Brasil, é bem provável que a malha aérea consiga atender” - estima a fundadora do site Viagens Imperdíveis, Patrícia Guedes.

Ainda segundo a executiva, desde o início do ano que o aplicativo já detectava aumento de procura para Setembro e quem vem crescendo de forma escalonada com o aproximar da estreia.

“Desde quando foram divulgadas as datas do Rock in Rio e, principalmente, quando começaram as vendas dos ingressos, os pedidos por passagens aéreas, hospedagens e pacotes aumentaram muito... A cada nova postagem, aparecem novos interessados, o que nos leva a crer que, apesar de a grande maioria já ter se planejado com relação ao transporte até o Rio e a hospedagem, há bastante gente que ainda precisa concluir as suas reservas”.



Viagem estendida

Não só o município enche os cofres a reboque do Festival. O estado se prepara também para abocanhar parte desses recursos trazidos pelos turistas lançando o projeto TURISROCK.

“Estamos propondo uma esticada pós shows, em uma cidade do interior do Estado. São diversas possibilidades a cerca de 3 h de distância, desde a Costa Verde com seus paraísos - Mangaratiba, Angra e Parati, até Costa do Sol; Região do Vale do Café, com sua rica história e fazendas do período do ciclo do Café. Isso, passando pela região serrana - Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Cachoeiras de Macacu...” conta o secretário Sávio Neves para a Coluna.

Quem também pensa em fisgar o turista não só em grandes eventos, mas manter a regularidade por todo o ano é o Convention & Visitors Bureau que planeja e incentiva novos projetos neste sentido.

“Trabalhamos constantemente para captar novos eventos para a cidade, a fim de movimentar o turismo ao longo de todo o ano", nos conta diretora-executiva da entidade, Roberta Werner.

