panorâmica do Rock in Riofoto de divulgação

Publicado 05/08/2022 17:30 | Atualizado 05/08/2022 17:43

Não basta tocar aos ouvidos. É preciso tocar a alma e impactar de forma positiva. A responsabilidade socioambiental é hoje uma credencial obrigatória para a agenda dos festivais. A temática faz parte do Rock in Rio, da versão brasileira do Lollapalooza –em SP. Já surgiram com essa pegada o CoMa – em Brasília, o Play Festival – que aconteceu em cinco espaços no Rio de Janeiro – no início do agosto e o Iris - agendado entre 12 a 14 deste mês.



Festival Ambiental

Assim pode ser classificado o CoMa, que acontece até domingo, inspirado nas metas da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU). O comprometimento do festival com o meio ambiente começa desde a utilização do eco copo até o descarte correto do lixo gerado nos dias de show, incluindo a coleta seletiva. A cenografia utiliza mobiliários de pallet e bambu. As lâmpadas de LED garantem 80% de economia de energia.



Outras alternativas sustentáveis: camisetas da equipe feitas com 100% de algodão, não utilização de canudos plásticos, redução e compensação de CO2.



Play Festival

O evento ocupou espaços variados em cinco regiões do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Entre os locais de atividades: Largo do Machado, Oi Futuro- Flamengo, Praça Mauá, Museu de Arte do Rio, Parque Madureira e Centro Cultural Oscar Niemeyer -em Duque de Caxias, entre outros.



Festival Iris

Mais voltado para o lado espiritual e a conexão com a natureza. Por isso está vai ser realizado no Parque Lage. Entre os apoiadores: a atriz Dira Paes (a Filó da novela Pantanal) e a chef de receitas naturais, Bela Gil. Além da música, foca em artes plásticas, dramaturgia e palestras. O evento também se inspira nos 16 ODS da ONU em prol de uma sociedade mais justa, pacífica e inclusiva.



Lollapalooza

A edição brasileira acaba de anunciar a próxima edição entre os 24 a 26 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

"É muito gratificante poder celebrar a décima edição do Lollapalooza Brasil após um período de tantos desafios", comenta Francesca Brown Alterio, diretora de marketing e da área de festivais da Time For Fun. “Sem dúvida, caminhamos para mais uma edição histórica”, ela complementa.