Rock in Rio - divulgação

Publicado 13/06/2022 19:30

O Rock in Rio vai renovar as energias de seu público com macarrão. E de forma instantânea, já ninguém estará lá para perder tempo.

No entanto, não vai apenas matar a fome, mas usar esse alimento também como forma de conscientização ambiental. A parceria com a Nissin garante contrapartidas nesse sentido.

A estimativa é de recolher todos os copos após o consumo e previsão de comercialização de 65 mil unidades vendidas através de ambulantes e postos fixos. Esse é o terceiro ano de parceria entre a organização de evento e a fabricante de alimentos. Na última edição do festival, em 2019, a companhia recolheu aproximadamente 63 mil copos.

Parte da embalagem é composta por plástico e celulose, materiais que precisam de uma separação especializada. Esse trabalho será feito pela Transurb sempre ao fim dos espetáculos e enviado para cooperativas. Após o processo de reciclagem, parte desse material retorna à empresa para ser transformado em capas de cadernos distribuídos entre os colaboradores, conforme explica a Responsável Geral da Qualidade da Nissin, Glaucia Tonelli.

"Contaremos com o apoio de cooperativas de reciclagem parceiras no Rio de Janeiro, que irão separar e enfardar o material que for recolhido, tanto nos dois pontos fixos de coleta específicos para os copos de Cup Noodles, quanto nas lixeiras tradicionais espalhadas pela Cidade do Rock".

A fabricante ainda montará dois postos de coleta específicos. “ Essa ação é mais uma demonstração de compromisso não só do festival, mas também de nossos parceiros, para o alcance das metas de sustentabilidade estabelecidas pelo festival, dentre elas a gestão sustentável de 100% dos resíduos do festival”, afirma Luis Justo, CEO do Rock in Rio.

A dinâmica de logística reversa para o Rock in Rio não é uma ação isolada da empresa. Há dois anos implantou o Earth Challenge, um conjunto de diretrizes globais. Já a unidade brasileira também tem implementado diversas iniciativas. Entre elas, a energia 100% renovável em suas fábricas em Ibiúna (SP) através de hidrelétrica e Glória do Goitá (PE) com substituição por energia eólica. Na unidade de Pernambuco, existe ainda uma estação de reúso de efluente, com capacidade de 40m³ por dia. Nesse processo, o material tratado é usado para irrigação.