IV Conferência de Mudanças Climáticas - arte de divulgação

IV Conferência de Mudanças Climáticasarte de divulgação

Publicado 11/06/2022 20:48 | Atualizado 11/06/2022 20:52

Importantes compromissos foram firmados durante a IV Conferência Brasileira de Mudança Climática, entre eles: A elaboração de uma carta compromisso com as questões ambientais. Elas serão apresentadas aos candidatos aos cargos executivos nas eleições deste ano, como compromissos assinados e protocolados.

O encontro ainda arregimentou importantes adesões de municípios à Rede Cidades pelo Clima, como: Rio de Janeiro, São Paulo e Niterói, a anfitriã do evento.

Também foram firmados compromissos em torno do alinhamento para a construção da programação da Rio+30, que acontece em 5 de Outubro, na capital fluminense, com chefes de Estado e representantes.

A conferência propõe ainda soluções para a descarbonização da economia e para o enfrentamento da crise climática em alinhamento com os objetivos destacados no Acordo de Paris.



Rede Cidades pelo Clima

Entre os debates e resoluções apresentados pelos prefeitos e secretários de Estado está a adesão à Rede Cidades pelo Clima capitaneada pela ONG internacional ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade). O prefeito de Niterói, Axel Grael, foi escolhido e empossado como Conselheiro para a América Latina.

“Pra mim, é um orgulho poder contribuir de uma forma mais efetiva. A gente vem ganhando um amadurecimento global sobre o tema do clima, mas não na velocidade que se precisa. Acho que os municípios têm um protagonismo óbvio nessa atividade.”, afirmou Axel.



Niterói rumo a capital da sustentabilidade



São nítidos os esforços e investimentos da administração niteroiense em se destacar como um município sustentável. Separada do Rio pela Baia de Guanabara e unidas por uma ponte, a terra de Araribóia vem disputando espaços neste segmento com a Cidade Maravilhosa, que este ano realiza a Rio+30, evento internacional que passa a limpo a emblemática Rio 92.

Niterói antecipou o calendário ambiental internacional, sediando a IV Conferência de Mudança Climática, que este ano teve como temática principal “Emergência e vulnerabilidade climática: impactos e soluções”. O prefeito afirmou que o Brasil precisa assumir o protagonismo nessas discussões.

“Precisamos reunir esforços para que a gente convença a todos de que o nosso país precisa ter um papel de protagonismo nas esferas de discussão planetária sobre sustentabilidade e mudanças climáticas. Vimos no ano passado em Glasgow, na COP 26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima), uma situação que espelha bem a realidade do Brasil.”, disse Axel Grael.



O secretário do Clima de Niterói, Luciano Paez, destacou a diversidade dos participantes da conferência. “Com a participação de todos. Assim tem sido feita a construção da política pública do Clima em Niterói. É fundamental que a gente faça a construção de forma conjunta. Esta cidade tem tradição na questão da sustentabilidade. Vamos juntos construir a agenda climática, que é a agenda atual de Niterói”.

Carbono Zero em Niterói



Paralelo a IV Conferência Brasileira de Mudança Climática, Niterói lançou o Programa Social de Neutralização de Carbono Comunitário acessível a qualquer cidadão interessado em participar do processo de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

“Vários projetos estão sendo estruturados por meio do programa, e o piloto será o de Neutralização de Carbono Comunitário. O Programa Social integra o compromisso com a população niteroiense frente à emergência climática, estimulando e acelerando o processo de adaptação e resiliência municipal às mudanças do clima” explica o secretário do Clima.



Dentre as linhas de ação, destacam-se: Educação Climática, incentivo Financeiro por meio da implementação da Moeda do Clima, a criação da Linha de Compensação de Carbono, além de mutirões de limpeza, reflorestamento e recuperação de Unidades de Conservação.



Niterói ainda implantou um programa de turismo sustentável. É a cidade pioneira na elaboração do site sobre a "Década do Oceano". O município ainda vai sediar o Congresso Brasileiro de Trilhas, programado para 2023, como anuncia o assessor municipal, Alex Figueiredo.

“Niterói é um município que criou a Rota Darwin, em 2018, uma incrível rede de trilhas para seus moradores e visitantes, e assume destaque na redescoberta de suas florestas e no ecoturismo”.

Conferência

A Conferência Brasileira de Mudança do Clima (CBMC) é um movimento idealizado pelo Instituto Ethos em conjunto com ONGs, movimentos sociais, governos locais e a comunidade científica.

Os próximos eventos da CBMC estão programados para acontecer em 15 de julho, de forma remota, e presencial nos dias 29 e 30 de julho, no Recife (PE).