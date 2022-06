Pablo Vittar - foto de divulgação

Publicado 09/06/2022 13:13 | Atualizado 09/06/2022 13:13

Pablo Vittar vai ser anfitrião de projeto social que foca na arte como forma de democratizar e tornar a sociedade mais inclusiva. A dinâmica da campanha consiste em promover uma interpretação da famosa com os novatos. Além de uma rede de divulgação montada pelos organizadores, os artistas iniciantes poderão compartilhar os duetos em suas redes sociais. Assim, poderão aproveitar da visibilidade de Pablo para alavancar seus primeiros passos na carreira artística.



A representatividade de Vittar foi fundamental na sua escolha para ser anfitriã da campanha “Mais uma Voz”. É considerada o maior expoente do público LGBTQIA+ da atualidade. Ela conseguiu vencer o preconceito e se posicionar entre o Top 10 das músicas mais ouvidas nos app de streaming.

E sua visibilidade não fica restrita às fronteiras brasileiras. Foi a primeira drag queen a se apresentar no palco do Coachella, um dos principais festivais de música do mundo.

“ Quando me fizeram essa proposta, eu aceitei na hora, pois realmente acredito que as nossas vozes juntas podem fazer muita diferença. Mal posso esperar pra ver tanta gente talentosa junto de mim nesse feat!”, enfatiza a cantora.

Novas estrelas



Para os organizadores e patrocinadores, a escolha de Pablo Vittar foi fundamental para a viabilidade do projeto no sentido de diversificar e democratizar o mercado da música.



“Queremos que novas vozes ocupem mais espaços e se unam a grandes talentos da música brasileira que já vêm na busca de fortalecimento e representatividade da comunidade LGBTQIA+. Acreditamos que apoiar esse movimento reforça o nosso propósito de liderar o progresso para a sociedade”, completa Thais Souza Nicolau, diretora de branding do Mercado Livre na América Latina.



Para ampliar a diversidade de talentos e sons, alguns feats criados e compartilhados nas redes sociais serão divulgados nas redes da empresa patrocinadora. A ideia é mostrar a riqueza dos diferentes estilos musicais que são destaque no Brasil, como sertanejo, rap e pagode.

“Acreditamos que as diferenças nos enriquecem e nos impulsionam a melhorar diariamente”, enfatiza Thais.



Como se inscrever

Para participarem, os artistas independentes devem acessar o site da campanha e baixar um pack musical ( www.mercadolivre.com.br/featstore ), com o qual é possível criar músicas inéditas, verdadeiros feats com Vittar. A partir disso, é só compartilhar e espalhar #maisumavoz para todo mundo.