Ação com crianças pelo Dia do Meio Ambientefoto de divulgação Colégio Veiga de Almeida

Publicado 03/06/2022 17:10 | Atualizado 03/06/2022 20:13

Esse ano o Dia Mundial do Meio Ambiente é ainda mais simbólico. Sabe por que? A implementação desta data completa 50 anos, instituída pela Organização das Nações Unidas. Foi em 5 e junho de 1972, em Estocolmo, Suécia, quando se discutia o futuro ecológico do planeta. Foram estabelecidos alguns princípios norteadores para orientar a política ambiental em todo o mundo.

A partir desta conferência, muitas mudanças de conceitos, no modo de ver, de tratar as questões, avanços científicos, percepções da sociedade, as articulações políticas e econômicas (ou falta delas). Em meio século, passos à frente, mas também retrocessos.



Idas e Vindas em 5 décadas

Aqui no Brasil avançamos em leis, legislação, demarcações, conscientização, mas voltamos atrás na colocação em prática dessas mesmas ações. Regredimos em fiscalização, punição, transgressões e crimes ambientais. Alguns pontos críticos atuais precisam ser reconfigurados: desmatamentos, garimpo ilegal, desrespeitos às terras demarcadas indígenas e consequências das catástrofes ambientais, nunca vistas.



Com um mundo vivenciando uma guerra, as mudanças climáticas sentidas na pele, o aquecimento global, a incapacidade de frear a onda consumista, os impactos da agricultura, descarte irregular de lixo, o acordo de Paris... São temas sensíveis e impactantes que precisam ser repensados. Esses assuntos globais pautam a Rio+30, importante evento internacional que será sediado no Rio de Janeiro, como forma de passar a limpo, o marco da Rio-92, que aconteceu na mesma cidade.



Rio comemora nova APA

O carioca ganha uma nova Área de Proteção Ambiental, que engloba as Serras de Inhoaíba, Cantagalo e Santa Eugênia, avançando por sete bairros da Zona Oeste, num total de 2.228 hectares e 41,45 quilômetros de perímetro. Essa APA funciona como uma espécie de zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Branca, a maior floresta urbana do mundo.

Nela está o Aquífero de Guaratiba e o tombado Reservatório Vitor Konder, construído em 1927. Nessa região já foram investidos R$ 57 milhões em projetos de reflorestamento. O mapeamento da fauna e flora ainda está sendo realizado, mas já foram identificadas as presenças de, pelo menos, dois animais ameaçados de extinção: o tamanduá-de-colete e o tucano-de-bico-preto.



Reflorestamento



Mesmo depois de ter parte de suas atividades privatizadas, a Cedae mantém a ação de doação de quase 13 mil mudas para reflorestamento cultivadas nos próprios viveiros da empresa. Possui capacidade de produzir 1,8 milhão de 254 espécies nativas da Mata Atlântica. Já a Fundação Parque e Jardins inaugura, nesta quinta-feira, um viveiro próprio, em Guaratiba, com capacidade para encubar 10 mil mudas por ano.

Elas vão abastecer novos pontos e substituições de árvores em praças, parques e ruas da cidade. Essa iniciativa, em parceria com a Farm, permite ao município produzir seu próprio material orgânico que antes precisava ser comprado fora, em Minas Gerais e São Paulo.

E a empresa de manipulação e cosméticos, Dermatus, aproveita a data para anunciar seu investimento na certificação de créditos de reciclagem para embalagens descartadas pós-consumo. A meta é recuperar 22% do total de embalagens colocadas pela empresa no ambiente: plástico, vidro, metal e papel. A estimativa é de cinco mil toneladas de resíduos.