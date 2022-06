Cariocas aproveitaram manhã ensolarada para curtir a praia de Copacabana - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 01/06/2022 20:27

Rio 40 graus! Sol, praia, calor… Com natureza exuberante, essa terra solar sempre vendeu o astro-rei como um dos protagonistas em seus cartões postais. Porém, o que surpreende é que a Cidade Maravilhosa vem se estacando também no calendário de inverno. Aqui no Hemisfério Sul, a estação “mais fria” começa oficialmente no dia 21 de junho encerrando em 21 de Setembro. No entanto, no Rio, ela pode passar totalmente despercebida.



É que além de suas belezas naturais, foi privilegiada com uma característica ambiental singular: inverno quente e seco (sem chuvas). O que encanta muito dos turistas, principalmente o estrangeiro, é poder aproveitar as famosas praias cariocas em pleno inverno, um privilégio raro em balneários no mundo.



E essa tendência acaba de ser confirmada por pesquisa site de hospedagem Booking Internacional. Ela aponta a capital fluminense como terceiro destino nacional mais procurado para a temporada de inverno de 2022. Fenômeno já confirmado no último feriado de Tiradentes. O Gerente de Comunicação da Booking.com da América Latina, Luiz Cegato, chama a atenção para a potencialidade do município carioca

“… com tantos atrativos, não surpreende que o Rio de Janeiro esteja na lista de desejo dos brasileiros em diferentes momentos do ano”.

O site especializado aponta dois fatores considerados mais importantes pelo turista nacional na hora da escolha de viagens: 91% belezas naturais e 81% variedade de atividades.

“E o Rio de Janeiro, que reúne ambas as características em um único local, está presente em diversas listas de destinos mais buscados ou reservados pelos brasileiros na Booking.com.”

A pesquisa ouviu 48.413 pessoas em 31 mercados. Todas com mais de 18 anos e que tenham viajado pelo menos uma vez nos últimos 12 meses e estejam com planos para este ano.

Mas não são somente os o turista nacional está descobrindo o Rio como opção de inverno. A cidade nunca perdeu o posto de portão de entrada de estrangeiros. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo vê o período com expectativa. Segundo a Embratur, o retorno de celebrações religiosas, o Carnaval fora de época, entre outros fatores, fizeram com que mais de 530 mil visitantes internacionais ingressaram no Brasil somente no primeiro bimestre de 2022, conforme o Sistema de Tráfego Internacional (STI) da Polícia Federal.