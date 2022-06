Chuva intensa em Pernambuco deixou pelo menos 84 pessoas mortas - Divulgação

Publicado 01/06/2022 01:06 | Atualizado 01/06/2022 01:06

A tragédia em Pernambuco mobiliza e revolta celebridades. Anitta alfineta, chamando atenção para a gravidade do problema. Ivette Sangallo, Linn da Quebrada e Juliette usam suas mídias sociais para divulgarem locais de recolhimento de doações.



Artistas da Terra



Fabiana Karla gravou um vídeo bastante emocionada onde deixa claro que esse problema é comuns nessa época do ano na região.

“Estou com o coração apertado. Muita gente perdendo casa e familiares. Agente não pode ficar olhando, né? - conclama a artista. Sem fazer uma crítica direta às autoridades, a humoristas destaca a recorrência da situação: “Essa época realmente chove muito, todo mundo sabe disso!”



Já o conterrâneo Alceu Valença foi mais enfático. Publicou extenso texto reflexivo sobre as mudanças climáticas e o problema ambiental vivenciado pelos pernambucanos



“ É preciso colocar o assunto meio ambiente na pauta como prioridade máxima. É preciso entender que os efeitos climáticos não têm fronteiras: o desmatamento, por exemplo, em uma região, afeta outras... Vivenciamos diversas tragédias sociais provocadas não só pelo excesso de chuvas, mas, sobretudo pelo descaso dos governos, das empresas e de cada um que não tem consciência ambiental no seu dia a dia”.



O cantor e compositor também destaca que esse é um problema recorrente. “Em 1992, já inconformado com a destruição do meio ambiente, compus e gravei a música 'Desprezo' no álbum 'Sete Desejos' ”.



Já Geraldo Azevedo fez uma homenagem. Publicou, em suas mídias sociais, a bandeira do estado hasteada em Olinda, cidade que também sofre com a reposta da natureza.

“Minha solidariedade aos meus conterrâneos pernambucanos que estão sofrendo com as chuvas”.

Com grande engajamento, o ex-BBB Gil do Vigor conclama pela solidariedade.

“… nós precisamos ajudar, seja doando (procure um local de doação mais próximo), orando ou compartilhando. Posso contar com vcs?” - indaga o pernambucano.



Wesley Safadão

Até o momento, o cantor cearense foi a única celebridade que declarou ter feito doação em dinheiro para os desabrigados. A contribuição divulgada foi de R$ 200 mil Reais.

“Milhares de famílias estão nesse momento desabrigadas em situação de vulnerabilidade extrema após alagamentos e deslizamentos decorrentes dos fortes temporais em Pernambuco, Grande Recife e interior da região. VAMOS AJUDAR?” pediu o cantor aos seus fãs.



Anitta estende a polêmica com Zé Netto ao conclamar por ajuda



A carioca não deixou por menos durante sua manifestação em prol das vítimas, dando uma indireta aos que dão atenção exagerada para sua vida.



“Oh gente… vamos parar de falar do meu fiofó, rapidão, só pra um assunto aqui… Tá rolando uma tragédia no Nordeste por causa das chuvas. Bora cada um procurar a melhor forma de ajudar? Vou agora fazer minha parte, bora lá, galera. Vai passar!"



A alfinetada de Anitta é mais um capítulo da novela que vem agitando as mídias sociais e que respingou nos principais representantes do gênero sertanejo. A declaração ainda segue em resposta ao Zé Neto da dupla com Cristiano. O cantor, durante um show, voltou a falar da tatuagem da artista e criticou a Lei Rouanet. A repercussão foi tanta que desnudou um outro problema que estava encoberto: os questionamentos sobre os altos caches pagos por prefeituras carentes para apresentações de sertanejos. Começaram a pipocar várias denúncias e uma enxurrada de cancelamentos de shows. A onda acabou atingindo outros expoentes do gênero, entre eles, Gustavo Lima.