Vera Holtz libertando aves na Lagoa Rodrigo de Freitas - Reprodução Instituto Vida Livre

Vera Holtz libertando aves na Lagoa Rodrigo de FreitasReprodução Instituto Vida Livre

Publicado 30/05/2022 11:27

Vera Holtz surpreende soltando aves na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz libertou dois jovens socós-dorminhocos.

Eles foram resgatados pelo Ibama e depois de atendidos pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres e encaminhados ao Instituto Vida Livre.

As aves retornam a uma nova vida na Lagoa, área em que viviam até irem escasseando gradativamente devido a urbanização. Segundo o Instituto, essa espécie é bastante adaptada a vida nas cidades.



O nome socó-dorminhoco deve-se ao fato de passar boa parte do dia dormindo, pois, na verdade, trata-se de uma espécie predominantemente noturna.

O Instituto Vida Livre trabalha na reabilitação e soltura de animais em situação de risco. Atualmente, seu trabalho serve de temática para a minissérie “Livres no Rio de Janeiro” sobre a soltura de animais que está no ar através do Canal internacional Natgeo, conforme pode ser acompanhado pelo link abaixo.