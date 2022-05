Niterói vai sediar Congresso Brasileiro de Trilhas - divulgação NIterói

Publicado 29/05/2022 19:24 | Atualizado 29/05/2022 19:29

O Rio de Janeiro vai abrigar a internacional Rio+ 30, mas é Niterói quem está se empenhando para atrair os holofotes como cidade ambiental. Além de várias ações para implementar o turismo sustentável e sendo pioneira com o site sobre a "Década do Oceano", foi anunciada como sede de novo evento nacional.

Devido ao destaque nesta área, vai receber a segunda edição do Congresso Brasileiro de Trilhas, programado para 2023, como anuncia o assessor municipal, Alex Figueiredo.

“Niterói é um município que criou a Rota Darwin, em 2018, uma incrível rede de trilhas para seus moradores e visitantes, e assume destaque na redescoberta de suas florestas e no ecoturismo”,

Como futuro anfitrião, o prefeito Axel Grael encerou o 1º Congresso Brasileiro de Trilhas, em Goiânia (GO), elencando para os presentes, as ações que fizeram com que sua cidade virasse referência neste segmento. Um dos fortes argumentos foi o de ter sido pioneira na articulação da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, influenciando cidades vizinhas a aderirem à iniciativa.

“ Isso fortalece a ação de todos para ampliar as políticas públicas voltadas para a valorização dos parques e conectividade entre os territórios protegidos”, afirmou Axel Grael.

Trunfos de Niterói

A cidade mostrou, como diferencial, que os percursos de suas trilhas passam por áreas amparadas por alguma legislação ambiental.

“O fato de termos mais da metade do território protegido é motivo de orgulho e é uma referência nesta agenda”, defendeu Grael.

O município fluminense usou ainda como carta na manga o avanço no segmento do turismo ambiental, mesmo com o impacto da Covid-19, como ressaltou a assessora da Secretaria de Meio Ambiente, Maria Carolina Campos.

“Esta iniciativa fomentou a mudança de paradigma nas unidades de conservação municipais e o desenvolvimento da economia local, no que tange o ecoturismo e a prestação de serviços”.

Parque do Baldeador

Nos próximos dias, a cidade ainda deve anunciar o seu plano de manejo para o Parque Natural Floresta do Baldeador, oitava unidade de conservação do município. Para sua elaboração, a Secretaria de Meio Ambiente está promovendo oficinas e discussões participativas com a sociedade.

Com 70 hectares, abrange o Morro do Castro, fronteira com São Gonçalo. A criação desse espaço tem ainda o objetivo de proteger o importante patrimônio natural com conservação, monitoramento e reflorestamento. A administração municipal estima que o novo parque gere empregos e oportunidades para os moradores do entorno da unidade de conservação.