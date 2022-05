Ator Marcos Palmeiras em sua fazendo - Foto de divulgação Fazenda Vale das Palmeiras

Publicado 27/05/2022 22:35

A relação do atual protagonista da novela “Pantanal” com a preservação não é de hoje. A conexão começou justamente quando Marcos Palmeira participou também da versão original na Rede Manchete. Se hoje ele interpreta o José Leôncio, no passado estreou como o peão Tadeu neste clássico de Benedito Rui Barbosa.



Nesses 22 anos que separam a atual montagem da Rede Globo e a primeira, da extinta TV, o ator se firmou não somente como um ativista, mas como um importante um investidor em ações ambientais. O laboratório para composição do personagem e o contato com as locações naturais desbravadas na época da Manchete, despertaram a consciência do artista. De lá para cá passou a ser atuante em pronunciamentos e campanhas em defesa da causa. Se redefiniu como um “ator ambientalista”.



Sua ONG “Uma Gota no Oceano” completou uma década de atividades. Apesar de estar em ritmo alucinado de gravações e com viagens constantes para as locações no coração do Pantanal, o artista divide seu tempo com a implantação de um novo projeto.

Marcos Palmeira vai plantar 200 mil árvores

O ator anuncia um programa de plantio de 200 mil mudas na fazenda que adquiriu com a missão de recuperar parte do bioma da Mata Atlântica. E rebatizou com seu sobrenome, a Vale das Palmeiras. São 200 hectares localizados em Teresópolis, Região Serrana do Rio. Devido a sua obstinação e de sua equipe, recebeu certificado de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) - em que o proprietário assume o compromisso com a conservação.



De toda a extensão da fazenda, escolheu os 1.300 mil metros quadrados mais degradados para recuperação que envolve também as nascentes, conforme anunciou em suas mídias sociais.



“Tem projeto novo na Vale das Palmeiras, gente! O ITPA, que é a organização que mais recuperou a Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro agora vai recuperar a nossa Fazenda! O plantio será com espécies nativas da Mata Atlântica, como palmito Jussara, jequitibá, aroeira, pau ferro e várias outras. Já temos 2 RPPNs e estamos plantando mais floresta por aqui! Ah! Esse projeto do ITPA vai também apoiar a elaboração dos Planos de Manejo das RPPNs Rildo 1 e 2, não é incrível? Obrigada ITPA, estamos juntos!”, explanou Marcos Palmeiras.



Vacas Felizes

Diante de constantes denúncias de maus tratos da indústria pecuária, o ator garante que a sua produção de leite e derivados segue um respeitoso relacionamento com os animais. As vacas são tratadas com homeopatia, sem aplicação de nenhum tipo de hormônio, antibióticos ou pesticidas no pasto, resultando num leite mais puro.

“Animais felizes geram leite de melhor qualidade” – é o lema expresso no site da Fazenda.



Como reconhecimento pela valor desse material, o queijo frescal da Vale das Palmeiras acabou de ser eleito um dos melhores do Brasil numa disputa que contou com 60 produtores do país. Além do queijo Minas, produzem ricota, coalhada, cottage e iogurte.



Orgânicos

Outra vertente da produção do ator são os alimentos naturais. Ele detém certificação desde 1997. São distribuídos diretamente para feiras e mercados especializados. A proposta é oferecer alimentos saudáveis produzidos de forma econômica e ambientalmente sustentáveis, garantindo o "sentimento de cidadania para todos os participantes da cadeia produtiva" - lema este apontado como missão da empresa.