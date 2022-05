Etapa da World Trail Races em Arraial do Cabo - Divulgação

Etapa da World Trail Races em Arraial do CaboDivulgação

Publicado 24/05/2022 16:23

Você prefere mar ou montanha? Por que não os dois? Se ainda gosta de praticar esportes o seu destino é Arraial do Cabo. Esse município da Região dos Lagos vem se destacando nos estilos de turismo ambiental e esportivo. E juntando essas duas vertentes acontece a Corrida WTR OMRON.

Caribe Brasileiro

A cidade abriga a 2ª Etapa do circuito que vai desbravar praias, montanhas e trilhas que deslumbram os competidores pelo visual. É quase uma prova de resistência não sucumbir e perder a performance. Afinal, a combinação de mar e encostas faz com que o município seja conhecido como Caribe Brasileiro.

“Arraial certamente é uma das etapas mais bonitas do circuito. É uma oportunidade única juntar o prazer do esporte com o prazer de estar em um lugar tão bonito. Realmente é impossível não parar para bater fotos, mesmo sabendo que isso pode nos custar um lugar no pódio” confessa Bianca Martins, corredora e membro do Time Maratona do Rio



Preocupação Ambiental

Os organizadores são radicais. A mesma exigência é repassada aos patrocinadores e apoiadores. É evitado tudo que possa gerar resíduo. Não é permitida distribuições de panfletos e copos. Os participantes devem levar seus próprios vasilhames.

Entre e subidas e descidas passam pelas praias do Pontal, Prainha, do Forno, dos Anjos e Brava. A estimativa é de participação de 1.200 atletas. A arena do evento será montada na Praia Grande e terá atividades para toda a família. São quatro opções de distância: 6Km, 21 km, 30Km, além da Kids Race. Vale destacar que será a única etapa do circuito em que os atletas poderão participar em duplas nos 21km.