Drauzio Varella no filme "Saúde tem Cura"foto de divulgação filme "Saúde tem Cura"

Publicado 23/05/2022 11:39

Constantemente criticado, ameaçado por propostas de extinção, sofrendo com diminuição de recursos e consequentemente, um perceptível processo de sucateamento. Para muito, um lobby para desacreditar e favorecer o sistema privado. No entanto, sua importância foi redescoberta com a pandemia.

Para grande da parcela da população com menos recursos é o único acesso a saúde. Cerca de 80% dos brasileiros dependem exclusivamente desse programa integrado para qualquer tipo de atendimento.

“O SUS é o maior sistema de distribuição de renda. Ele contribuiu muito para a redução da desigualdade social no Brasil.” - defende o médico Drauzio Varella.



Entre os com população acima de 200 milhões de habitantes, o Brasil é o único que possui um sistema de saúde pública universal totalmente financiado pelo Estado.



O Herói da Covid-19



Mostrou ter sido fundamental para o enfrentamento da pandemia. Como no conto de fadas, aquele antes visto como um “patinho feito”, transformou-se num "cisne" digno de ter sido comparado positivamente com programas de outros países mais desenvolvidos economicamente, como os Estados Unidos e alguns da Europa.

Seu sucesso é tanto que está protagonizando o documentário "Saúde tem Cura" de Silvio Tendler, um dos maiores cineastas do país. Conta com participações especiais de Dráuzio Varella, Dira Paes e Beth Goulart

Viva o SUS



Ressignificado pela população, que em coro repete nas mídias sociais, nos postos de vacinação e em eventos públicos, o mantra “Viva o SUS”. Esse reconhecimento foi capaz de mudar a opinião negativa de muitos e calar vozes que o criticavam.

“Faço parte da geração que lutou pelo SUS e vou levar isso como uma alegria na hora em que eu tiver que ir embora dessa dimensão da vida” – relata o Padre na Paróquia de São Miguel Arcanjo em São Paulo, Júlio Lancellotti.

SUS: Sistema Único no Mundo

Trata-se do único no planeta com tamanha capilaridade e impacto social. Atende a 190 milhões de pessoas gratuitamente.

“Eu considero o SUS a nossa arma mais poderosa, mais preciosa, e que tem que ser defendido a qualquer custo.” - compara a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margareth Dalcolmo.



Está presente nos mais de cinco mil municípios desde as maiores metrópoles até as vilas mais remotas. E vai do atendimento básico ao mais específico.

“O SUS foi a coisa mais importante que se fez neste país” – defendeu o diretor do Instituto de Cérebro do Rio de Janeiro, Paulo Niemeyer Filho em depoimento para o doccumentário.

Os serviços passam por urgências e emergências, hospitais universitários, ações educativas, vigilância sanitária, epidemiológica, transplantes até cirurgias das mais complexas. O SUS abriga o maior programa público de transplantes de órgãos do mundo, já que financia 95% dos procedimentos do país.

“Se nós tivéssemos que pagar, não teríamos condições. A gente sabe que e uma cirurgia muito cara. O medicamento, a gente conseguiu pelo sistema também. Se tivesse demorado, talvez, o nosso menino não teria vencido” – relato emocionado de Simone Martins, mãe de menino transplantado Luiz Manoel.

Apesar de ter se destacado na aplicação das vacinas em sua rede de hospitais e postos de saúde, o SUS também foi peça importante nos processos de pesquisas sobre medicamentos e produção vacinas para o enfrentamento da Covid-19. O SUS colaborou diretamente com os maiores Centros de Produção, entre eles, a Fundação Oswaldo Cruz.

“E até emocionante o pouco tempo da transferência de tecnologia ate agora, que nós produzidos aqui, o IFA [para produção de vacinas]. Foram nove meses. E uma verdadeira epopeia.” – ressalta a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima.



SUS: linha do tempo



Foi criado para atender a determinação da Constituição Federal promulgada em 1988 em que foi destacado o dever do estado em garantir o direito à saúde para todos. Para sua implantação, de forma gradual, foram incorporadas outras instituições públicas, como o extinto Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o Inamps - que já vinha da junção de centros isolados por categorias profissionais, como: Iapetec, IAPI entre outros.

Antes do SUS, apenas um terço da população contava com algum acesso à saúde. Todos os ano, vacina 10 milhões de crianças contra poliomielite em um único dia. Ao todo disponibiliza 14 tipos de imunizantes para menores, 6 para adolescentes e 5 para idosos. Isso representa um total de 300 milhões de doses oferecidas de forma gratuita.



SUS: o filme

Produzido com apoio da Fundação Oswaldo Cruz, "Saúde tem Cura" já tem data de estreia nacional: 7 de junho no Estação Botafogo, no Rio de Janeiro. Estará disponível no Youtube à partir do dia seguinte. O longa conta ainda com depoimentos de Luiz Carlos Vasconcellos, Paulo Niemeyer, Margareth Dalcolmo, Padre Júlio Lancelotti, Roberto Medronho, entre outros.