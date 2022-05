Tyndaro Menezes durante um dos muitos prêmios que receceu - foto de divulgação

Tyndaro Menezes durante um dos muitos prêmios que receceufoto de divulgação

O anúncio da demissão do chefe de jornalismo investigativo da Rede Globo altera a ordem da série lançada nesta coluna sobre os impactos da implantação do setor de Compliance e das boas práticas da Agenda ESG no audiovisual brasileiro. Atropelados por este factual antecipamos a análise dos tratamentos dados aos casos envolvendo o setor de jornalismo.

Entenda o caso

Tido como um dos mais renomados profissionais na área investigativa, Tyndaro Menezes teve seu nome envolvido na apuração de um esquema fraudulento de fornecimento de insumos para rede hospitalar pública. Supostamente o esquema seria intermediado pelo delegado afastado Ângelo Ribeiro de Almeida Júnior e Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como Rei Arthur.

O jornalista não aparece diretamente como denunciado no processo, embora seu nome surja como informante sobre movimentações policiais e suposto beneficiário. Ele teria trocado mensagens com o ex-delegado onde antecipava informações sobre a realização de operações policiais. A ligação próxima e pessoal entre repórteres e fontes (nome dado no jargão jornalístico para informante) fere o Código de Ética e Conduta das principais redações, entre elas, o da Globo.

A investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ainda teria encontrado menção do nome do profissional de imprensa em suposta divisão de valores entre os acusados. Nos próximos dias, o processo será encaminhado pela Gaeco ao Ministério Público Federal para dar prosseguimento.

Globo confirma demissão mas mantém sigilo do Compliance

A Rede Globo anuncia a demissão mas mantém o protocolo de não comentar questões de Compliance, postura defendida como correta por esta coluna. A manutenção do sigilo faz parte das "boas práticas". Ele ajuda a preservar “investigados”, denunciantes, testemunhas e a não comprometer a continuidade da averiguação.

O sigilo é inerente ao Compliance e, quase sempre, é mantido na maioria das empresas. No entanto, não é o que acaba acontecendo nos processos envolvendo o ramo do audiovisual. Devido a sua alta visibilidade e a superexposição de seus profissionais acabam vazando e se tornando públicos.

Embora a empregadora não tenha comentado, o mesmo não acontece com a concorrente. Ao SBT News, o jornalista afastado nega a participação no esquema. Confirma que conhece o ex-delegado e que apenas apresentou-o a empresários.

Como a denúncia chegou na Globo

Tyndaro Menezes estava na Globo desde 1992, se destacando na habilidade de apuração e chegando a chefe do setor de investigação.

A dinâmica desse processo de Compliance teria vindo dos próprios colegas da emissora durante o acompanhamento das investigações da quadrilha acusada de fraudes no setor de saúde durante a gestão do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, preso por corrupção. Ao acompanharem a apuração do Gaeco, surgiu o nome do ex-chefe do setor. A descoberta foi encaminhada ao Compliance da Globo que recomendou, na semana passada, o afastamento, efetivado agora.

Nos bastidores da empresa de comunicação, muitos fazem a ilação sobre a decisão equivocada tomada pela empresa no final do ano passado. Além de Tyndaro, outro que se destacava na habilidade investigativa era o repórter Eduardo Faustini, que produzia uma série para o "Fantástico" em que não mostrava sua identidade (rosto), garantido assim o anonimato, usado como artifício para facilitar nas apurações. Numa “escolha de Sofia” entre esses dois maiores salários do segmento investigativo, acabaram optando por Tyndaro, demitindo Faustini.

Nos “próximos capítulos” da série da coluna vamos voltar a falar sobre outras ações de Compliance adotadas nos setores de jornalismo das emissoras.



