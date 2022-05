Gisele Bündchen participando do filme "Um conto de fadas brasileiro" - foto de divulgação

Publicado 16/05/2022 23:27 | Atualizado 16/05/2022 23:31

O conto de fadas das meninas contemporâneas é bem diferente. Não se identificam mais com as sonhadoras “cinderelas” do passado. Hoje são bem mais realistas. Já caíram na real de que o futuro depende delas e não da espera de um príncipe encantado. E sabem que não podem se dar ao luxo de perderem o sapatinho de cristal, mas sim usarem o salto como trampolim para o empoderamento no concorrido mundo da moda.

Para tornar essa passarela mais democrática, ONGs e Projetos Sociais trabalham para permitir que esse sonho também possa ser idealizado por meninas carentes.



Um conto de fadas brasileiro



Baseado no encantamento que essa profissão exerce, independente da classe social, chega ao ar através do Canal Fashion TV a primeira exibição do documentário “Top Models, um conto de fadas brasileiro”. Reúne as 21 maiores estrelas nacionais deste segmento, entre elas: Gisele Bündchen, Isabelli Fontana e Fernanda Tavares. Para muitas, que sonham com um futuro nas passarelas, essas expoentes são como superpoderosas.

“Nunca o mundo viu um casting de supermodels que ditaram a imagem da moda de uma época, com seu estilo ‘Brazilian bombshells’. Os mais renomados estilistas, jornalistas e agentes contam a importância dessa safra, através de muitas imagens de arquivos”, afirma o diretor Richard Luiz.



A primeira exibição do longa-metragem narrado pela atriz Alice Braga acontece nesta terça feira (17/05) às 19h30. Destacam-se as histórias inspiradoras de superação. "O filme mostra a força das Top Models brasileiras na Era de Ouro, nunca contada antes e com a visão dos melhores profissionais da moda do Brasil e do mundo. E tem vasto material de arquivo, imagens históricas incríveis”, completa Tatiana Quintella, produtora executiva do filme.

Diversidade na Moda



Enquanto isso, no Rio de Janeiro projetos sociais ajudam a tornar realidade um futuro que parecia inatingível para meninas de comunidades carentes. O "Favela Fashion" já é praticamente um veterano. Há 10 anos que prepara adolescentes do Complexo do Alemão para o mundo da Moda. As doações podem ser feitas através do e-mail: [email protected] da página do grupo no [email protected]



Caminho semelhante segue o "Top Model Favela" que prepara meninas das redondezas de Acari. Podem ser acessados através da página do grupo https://www.instagram.com/favelatopmodel/