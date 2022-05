Ucraniana esfaqueada no Aterro do Flamengo - reprodução de mídias sociais

Publicado 14/05/2022 18:52

Ucraniana fugindo da violência é esfaqueada aqui no Aterro do Flamengo neste fim de semana! Em fevereiro, o congolês Moïse Kabagambe, que veio fugindo da guerra civil no país africano, foi morto espancado em quiosque na Barra da Tijuca!

Esses casos não são isolados, nem coincidências. E certamente, numa busca mais apurada vão aparecer outras ocorrências.

Literalmente, a Guerra é aqui. Nosso inimigo não é a Rússia, somos nós mesmos, quando negligenciamos em educação, oportunidades, igualdade de condições e em atitudes efetivas e não apenas em maquiagens eleitoreiras e efêmeras.

Dados de antes da pandemia, de 2019, referentes a uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, já alertavam o quanto perdíamos com a violência. O levantamento apontava um prejuízo de R$ 150 milhões ao comércio e ao turismo no Rio de Janeiro naquela ocasião.

Apesar da pesquisa ser regional, não podemos nos esquecer de que os efeitos são nacionais. Afinal, a "Cidade Maravilhosa" é o portão de entrada do turista no país. Cada notícia negativa no exterior reflete em mais uma mancha que macula todo o Brasil. Ou seja, falta uma mobilização nacional para tentar reverter o quadro caótico. Não é um problema somente das autoridades locais.

Muito sensível, o turismo, atividade de maior expansão no mundo, acaba sendo a primeira a detectar esses efeitos. E lembrando que esse segmento alavanca diversos outros negócios, entre eles, o já citado comércio, além de bares e restaurantes, aviação, hotelaria, transportes urbanos, entretenimento entre outros.

Não podemos achar também que os prejuízos ficam restritos a queda no número de visitantes. A imagem negativa acaba influenciando outros setores da economia. Afinal, em mundo com capital globalizado, quem vai querer investir em empresas, negócios e ações em um país com tantas notícias negativas?

