Berçário de mudasFoto de divulgação da Concessionária Ingá

Publicado 12/05/2022 14:30

Um berçário diferente. No lugar de bebês, são 40 mil mudas da espécie Mangue Vermelho. Ao invés de médicos e enfermeiros, são biólogos da equipe supervisionada pelo ambientalista Mário Moscatelli. A previsão é de que deixem a incubadora e ganhem vida independente já no ano que vem. É quando começa o programa de plantio no entorno do complexo lagunar de Jacarepaguá.

As primeiras já estão destinadas para a recuperação da Lagoa do Camorim. A vegetação vai ajudar a recuperar o corredor ecológico que se estende desde o Maciço da Tijuca até a Pedra Branca. Este trecho foi escolhido por ser um dos mais procurados por diversas espécies de animais para alimentação e reprodução.



Tem de tudo entre o lixo recolhido nas lagoas

A situação crítica da região não é novidade para ninguém. Mas mesmo assim, a quantidade de poluição sólida retirada vem surpreendendo até mesmo os experientes técnicos contratados pela concessionária. Só num trecho de 4 Km do espelho de água da Lagoa de Camorim foram recolhidas 88 toneladas de lixo. Vai de embalagens plásticas e fraudas descartáveis até ventiladores, sofás, pneus e animais mortos.

O projeto de recuperação é avaliado em R$ 250 milhões. É financiado pela Ingá como parte das contrapartidas pela concessão da exploração do serviço de abastecimento de água e tratamento

de esgoto na Zona Oeste.