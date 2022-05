Atriz interpretou a personagem que vira onça na nova versão de Pantanal - Imagem de reprodução da Rede Globo

Publicado 16/05/2022 20:22 | Atualizado 17/05/2022 00:20

O Instituto Onça-Pintada acredita que a presença de Juliana Paes em uma das suas unidades de conservação resulte em aumento de apoios para as ações desenvolvidas pela ONG. A atriz foi rever a onça Mati, que contracenou com ela na nova verão da novela Pantanal, apresentada pela Rede Globo.

A artista viveu a mãe da protagonista Juma, a Maria Marruá, personagem que, segundo a história de Benedito Ruy Barbosa, se transforma em onça quando fica irritada.



“Quero convidar todo mundo para conhecer o instituto, entender o trabalho lindo que é feito aqui, de conservação e de pesquisa” conclama Juliana Paes.

A visita foi na unidade localizada no município de Mineiros, no sudoeste de Goiás onde Mati nasceu, embora atualmente o felino viva no Instituto Nex, que fica em Corumbá de Goiás. Além de rever a onça colega de trabalho, a intérprete de Maria Marruá brincou com o travesso macaco Bento para delírio de seus fãs. Revelou que o filhote tentou fazer xixi nela e chamou a atenção através das mídias sociais para a importância da sociedade apoiar esse tipo de ação.

“É bom demais estar em contato, sentir que você está fazendo parte de verdade de um processo”.

O IOP é a única ONG dedicada exclusivamente a promover a conservação dessa espécie, através de pesquisas científicas nos biomas onde ela ocorre: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica.

Quem é a Onça-Pintada?

O governo brasileiro instituiu a Onça Pintada como Símbolo Brasileiro da Conservação da Biodiversidade, em 2018. Trata-se do maior felino do continente americano. A pele varia do amarelo-claro ao castanho-ocreáceo, com manchas pretas funcionando como uma espécie de “impressão digital” do animal através das quais é possível diferenciar cada indivíduo pelo padrão único de pelagem.



Seu peso varia entre 35 e 130 kg. Uma curiosidade é que as que habitam as florestas tendem a ser menores do que as que vivem em áreas abertas, como o Pantanal que serve de cenário paradisíaco para a novela reencenada pela Rede Globo.