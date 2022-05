Dia da Coxinha - Foto de divulgação Lecadô

Presente em boa parte dos aniversários, não poderia faltar no seu próprio: 18 de Maio! E tanto faz se é a receita tradicional - considerada de raiz, ou a versão Nutella - com o frango substituído por proteína vegetal. Para apimentar ainda mais a chegada da data, Pabllo Vittar movimentou as redes sociais dizendo ter sonhado que era uma coxinha. Embora a cantora não tenha feito nenhuma alusão direta, não podemos esquecer que “coxinha” passou a ser o apelido provocador dado aos integrantes de direita.

Tido como o preferido entre os salgadinhos, existem várias teorias para sua origem. Mas sem dúvida, a mais curiosa envolve o filho da Princesa Isabel e do Conde d’Eu, conforme revela o livro ‘Histórias e Receitas – Sabor, tradição, arte, vida e magia’. A autora Nadir Cavazin escreve que, na falta da perna de galinha, a cozinheira de uma fazenda resolveu desfiar outra parte da ave e moldar num formato parecido com a coxa do animal. O garoto teria gostado tanto que nunca mais abandonou a iguaria.

Como a internet e as mídias sociais adoram datas especiais para movimentar a rede, este 18 de maio estará envolvido por várias ações. Uma das principais é a de cunho social promovida pela rede de lanchonetes Lecadô. Nesta quarta-feira quem doar 1 Kg de alimentos não perecíveis em qualquer uma das 43 lojas da rede, vai receber o salgadinho de graça como recompensa.

“A coxinha é o nosso carro-chefe, o mais pedido e vendido em nossas lojas. Por isso, resolvemos transformá-la em uma espécie de anfitriã para essa ação solidária”, explica Agata Lago, gerente de marketing do Lecadô.

A expectativa é que sejam arrecadadas 4 toneladas de alimentos e, proporcionalmente servidas 4 mil salgadinhos aos doadores. As campanha acontece entre 14h e 18h.

A Nutella Vegana

A paixão é tanta que foram criadas várias versões alternativas para atender aos adeptos da alimentação sem proteína animal. Os apreciadores garantem que elas não deixam nada a dever em comparação com a receita original, revela a gerente da Unidade Flamengo da Rede Açougue Vegano, Amanda Benevides.

“Temos duas opções, ambas deliciosas. A recheada com espinafre e a com jaca. Muitos acham que por causa do uso da fruta, ela seria doce. Mas pelo contrário. Usamos ainda verde quando ainda não desenvolveu a doçura. A massa leva somente batata e o mínimo de farinha de trigo, só para dar liga.



Fritura

Outro diferencial da vegana é ter abolido a fritura. “As nossas são somente cozidas no Air Fryer. E até mesmo as que vendemos congeladas, aconselhamos aos consumidores não fritarem. É a nossa filosofia” explica Amanda Benevides.

Já a rede tradicional garante que reduziu os impactos. “Realizamos um processo de produção com uso mínimo de óleo durante a fritura dos salgados” explica Ágata Lago.

A Lecadô complementa que desenvolveu um programa responsável para o descarte realizado por uma empresa especializada e certificada. “Após a utilização, o óleo é guardado em recipientes apropriados. Depois recolhido e reciclado. Esse insumo é transformado em sabão pastoso ou biodiesel. Com o descarte consciente, esse resíduo não polui o meio ambiente”, garante a gerente de Marketing.