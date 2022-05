Exposição Sertão Caxias - foto de divulgação

Exposição Sertão Caxiasfoto de divulgação

Publicado 27/05/2022 11:45

Parte da população de Duque de Caxias veio ou é descendente de nordestinos que migraram para o estado do Rio de Janeiro ou para a extinta Guanabara. Vinham tentar a vida na antiga Capital Federal, mas devido ao alto custo de moradia, estabeleciam residências no recém emancipado município, que pertencia a Nova Iguaçu até 1943, sendo batizado em homenagem ao patrono do Exército brasileiro ao emancipar-se.