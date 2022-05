Cantora entra para Fazenda do Futuro - reprodução de Instagram da Anitta

Publicado 27/05/2022 10:30 | Atualizado 27/05/2022 10:32

Anitta estará na Fazenda, mas não no programa da Record TV. A cantora é uma das sócias de uma foodtech. A marca Fazenda do Futuro oferece produtos vegetais que simulam proteínas animais, um mercado em franco crescimento mundial devido ao aumento de consumidores em busca de uma alimentação mais saudável e que impacte menos o Meio Ambiente.

Só que, em se tratando da cantora, ficou claro o artifício do que se chama no mercado de "marketing de emboscada" na versão digital. Conseguiu iludir e viralizar a rede sobre a possibilidade dela ser uma da próximas participantes do programa comandado por Adriane Galisteu. Só depois, através de suas próprias mídias sociais, veio a informação oficial do que realmente se tratava.

Conheça a Fazenda da Anitta

O foco da nova empresa não é somente veganos e vegetarianos. Busca um público maior. Ou seja, também pessoas não radicais mas que buscam por uma alimentação mais saudável procurando reduzir o consumo de carne, como é o que vem demonstrando a própria cantora através de suas declarações recentes. O mercado de Plant based, que simula as proteínas animais, vem crescendo também no Brasil. A Fazenda Modelo já atua em 30 países sendo avaliada em US$ 2,2 bilhões ou cerca de R$ 10 bilhões.



O valor do negócio não foi divulgado, mas a entrada de Anitta no quadro societário, evidentemente, já resultou em maior visibilidade para a marca não só no país, mas também no exterior devido ao investimento da cantora no mercado internacional.

Com essa nova empreitada, Anitta confirma que não limita sua atuação ao campo artístico demarcando território em vários outros segmentos de negócios. Ela também é integrante do Conselho de Administração do Nubank, possui parceria com a Skol Beats e ainda aparece ao lado da ex-BBB Juliette como Embaixadoras da Universidade Estácio de Sá, instituição aonde também foi anunciada como professora do curso de empreendedorismo.